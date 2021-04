Wie ein Brücker Fitnessclub für den Individualsport kämpft

Brück

Unverständnis, Wut und Verzweiflung: In mehreren Anläufen hatte Thomas Reinhold, Geschäftsführer eines Fitnessstudios in Brück versucht, eine Ausnahmegenehmigung beim Gesundheitsamt zu beantragen. Kern dessen ist die Möglichkeit, die Räumlichkeit für Einzelpersonen zu vermieten und ihnen so das Training zu ermöglichen.

Tägliche Anrufe, wann es wieder los geht

„Es reicht!“ setzt Reinhold ein Ausrufezeichen hinter seinen Facebook-Post. Bereits zum zweiten Mal ist sein Versuch gescheitert, beim Gesundheitsamt eine Ausnahmegenehmigung zu erwirken. „Wie bitte kann sich eine einzelne Person, welche allein im Studio trainieren will, einer Infektionsgefahr aussetzen oder selbst andere infizieren?“ stellt sich ihm die immer gleiche Frage.

Täglich erreichen ihn Anrufe und Nachrichten von einigen der aktuell rund 150 Mitglieder des Fitnessclubs. Sie sind das inaktive Leben leid, haben vielleicht auch einige Kilos zugenommen, die wieder abtrainiert werden sollen. „Und natürlich ist auch nicht auszuschließen, dass sie sich andere Sportmöglichkeiten suchen und wir Kunden verlieren“, fasst Reinhold zusammen.

Im Antwortschreiben der Behörde in Potsdam-Mittelmark ist als Begründung zu lesen, dass Individualsport laut siebter Eindämmungsverordnung momentan nur allein, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstandes und nur unter freiem Himmel gestattet ist. In diesem Zuge erteilt das Gesundheitsamt, genauer der Corona-Krisenstab, keine Ausnahmegenehmigung für das Brücker Studio.

Zuspruch und Vorfreude

Was gesetzlich laut Verordnung augenscheinlich klar geregelt ist, erschließt sich den Betreibern dennoch nicht. In ihrer Sicht der Dinge ist es ausgeschlossen, dass sich eine Einzelperson in ihrem Studio infizieren könnte. Zuspruch und Dank kommt von den Kunden, die auf Facebook fürs Durchhalten plädieren und ihre Freude über eine baldige richtige Öffnung nach der Pandemie kundtun.

Rechtliche Schritte möchte Reinhold vorerst nicht gehen. Er hofft, dass sich die Lage in den nächsten Wochen entspannt. Die zwei Ablehnungen müssen verdaut werden. An die Stelle der Hoffnung ist zwischenzeitlich Ratlosigkeit gerückt. „Doch wir müssen zeitnah einen Weg finden, unsere Kunden wieder bedienen zu können“, schickt er voraus.

Und er richtet auch einen Vorwurf an das Gesundheitsamt: „Hier werden bewusst Existenzen gefährdet bzw. zerstört!“ Doch: Aufgeben ist keine Option. Das Betreiber-Team geht weiter auf Stimmensammlung, um ihr Vorhaben dennoch in die Tat umsetzen zu können. Doch die sportlichen Grüße, die das Brücker Studio an seine Kunden schickt, werden wohl bis zur Änderung der Umstände vorerst nur virtuell widerhallen.

Von Natalie Preißler