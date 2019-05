Borkheide

Laut eines Beschlusses in der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Borkheide sollen in Zukunft im Ort ausgewiesene Grünflächen erst nach den Blühzeiten gemäht werden. Der Grund: Um Honigbienen, Wildbienen, Hummeln und anderen Insekten Schutz zu bieten, wird die Pflege von gemeindeeigenen Grünflächen in Einklang mit den Blühzeiten der bestehenden Vegetation gebracht.

Über die geeigneten Zeitpunkte sollen die Gemeindemitarbeiter selbständig entscheiden. Entsprechende Informationsschilder sollen auf diesen Flächen angebracht werden. Eingebracht haben diesen Vorschlag die Gemeindevertreter Elke Pollak und Frank Seibicke.

Naturschutz durch Nichtstun

Eine Bürgerin sei auf den Borkheider zugekommen und habe ihm diese Idee vorgetragen, berichtet Frank Seibicke ( SPD). „ Elke Pollak und ich waren sofort begeistert. Die Idee ist einfach und genial – durch Nichtstun Naturschutz praktizieren.“ Der Antrag sei ausformuliert und in der Gemeindevertretung angenommen worden.

„Gerade vor den Wahlen ist dies ein schönes Beispiel, wie kommunale Selbstverwaltung von Kommunen bürgernah funktionieren kann“, sagt der Gemeindevertreter. „Demokratie funktioniert. Eine Idee einer Bürgerin wird in kurzer Zeit eingebracht, beraten, beschlossen und umgesetzt. Das geht nicht immer so schnell, aber wie man sieht bei allgemeinem Konsens schon.“

Die Bedeutung von Natur stärken Das Bündnis „ Kommunen für biologische Vielfalt“ ist ein Zusammenschluss von im Naturschutz engagierten Kommunen. Es stärkt die Bedeutung von Natur im unmittelbaren Lebensumfeld des Menschen und rückt den Schutz der Biodiversität in den Blickpunkt. Grüne Kommunen als hochwertiger Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen ist die Vision. 60 Gemeinden, Städte und Landkreise aus ganz Deutschland haben sich im Februar 2012 zum Bündnis „ Kommunen für biologische Vielfalt“ zusammengeschlossen. Weitere Informationen unter www.kommbio.de/home/.

Es zeige auch, wie einfach Naturschutz sein kann. „Wenn man ungepflegte Grünflächen beobachtet, wird man beispielsweise Schmetterlinge sehen, die man seit Jahren nicht mehr angetroffen hat“ Doch damit nicht genug: Die Amtsverwaltung soll die Unterzeichnung der Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“ noch unterzeichnen, an der sich mittlerweile mehr als 337 Kommunen beteiligen.

Der Beschluss zur Unterzeichnung werde erneut auf die Tagesordnung kommen, so Seibicke. „Die Kommunen erklären sich dazu bereit, den Erhalt der biologischen Vielfalt als Grundlage einer nachhaltigen Stadt- und Gemeindeentwicklung verstärkt zu berücksichtigen.“

Proaktiv Blühstreifen anlegen

Da die Unterzeichnung der Deklaration nur einen symbolischen Charakter habe, könne man noch einen Schritt weitergehen. „Im Weiteren könnte eine Mitgliedschaft im Bündnis ’ Kommunen für biologische Vielfalt’ sinnvoll sein“, betont der Borkheider, der dafür nicht die Gemeinde, sondern das Amt Brück vorsieht. „Dies dient dem Erfahrungsaustausch und der Hilfestellung bei der Entwicklung von potenziellen Flächen.“

Für die kommende Legislaturperiode haben sich die Kandidaten der SPD-Liste vorgenommen, proaktiv Blühstreifen auf gemeindeeigenen Flächen anzulegen, sagt der Gemeindevertreter, der sich thematisch auch mit den aktuellen Sprühaktionen mit dem Insektizid „Karate Forst“ in den Wäldern von Brandenburg aber auch der Waldgemeinden beschäftigt.

Kein Mähroboter-Rasen mehr

„Ich sehe die Sprühaktion persönlich kritisch. Es ist der Versuch, menschengemachte Fehler wie Monokultur und Klimawandel zu heilen“, resümiert Seibicke. „Die Sachlage zu Sinn und Zweck von solchen Sprühaktionen im Wald ist verzwickt.“ Jeder könne Naturschutz ganz einfach und ohne viel Arbeit selbst betreiben, unterstreicht der Borkheider. „Weniger mähen ist etwas, das jeder aktiv selbst tun kann. Blühenden Grünflächen statt Mähroboter-Rasen“

Von Johanna Uminski