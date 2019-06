Brück

Der Antrag auf Genehmigung des 235 Meter hohen Windrades im Gewerbegebiet Brück soll voraussichtlich nächstes Jahr gestellt werden. Doch schon jetzt schlagen die Wellen deswegen weiter hoch. Den dritten Bürgerdialog vor Ort hat die Initiative „Gegenwind Brück“ – begleitet von Kameras des RBB-Fernsehens – genutzt, nochmals ihre Argumente gegen das Vorhaben vorzutragen. Außerdem wurden Unterschriften als Ausdruck des Protestes gesammelt.

Für die eigene Stromversorgung will die Firma Mattes-Granit eine moderne Windkraftanlage bauen. Sie soll bei einer Nabenhöhe von rund 160 Metern eine Gesamthöhe von circa 235 Meter an der Rotorspitze haben. Errichten möchte die Unternehmer-Familie das Windrad auf ihrem privaten Gelände am Rande des Industriegebietes gemeinsam mit der Firma „Energiequelle“ als Dienstleister.

Amtsdirektor vertraut behördlicher Prüfung

Amtsdirektor Marko Köhler enthält sich in der Sache jeglicher Stellungnahme und vertraut auf den Gang des Verfahrens, wenn die Prüfungen der Pläne in Regie des Landesumweltamtes Brandenburg beginnen. Dann würden die vorgetragenen Belange betrachtet und abgewogen.

Die Anwohner aus Rottstock haben ihren Protest schriftlich und mündlich formuliert. Quelle: René Gaffron

Im MAZ-Gespräch hat Marko Köhler betont, dass bestenfalls die Politik bestimmen könnte, ob das Vorhaben positiv oder negativ begleitet wird. „Da setzt die Verwaltung den Willen der Stadtverordneten im Rahmen der Möglichkeiten um“, so Marko Köhler. Dabei sei nicht ausgeschlossen, dass in einem Ort des Amtes Brück ein Votum für solche Investitionen unterstützt werden und an einem anderen dagegen.

Stadtväter sollen sich positionieren

Wie sich die Brücker Stadtverordneten verhalten werden, bleibt noch abzuwarten. Das Gremium ist gerade neu gewählt worden und kommt erst nächste Woche zum ersten Mal zusammen. Bisher klar Stellung genommen hat Michael Klenke (SPD) und fordert das auch von den anderen Parlamentariern. Er gehört zu der Reihe von Anwohnern, die Gründe gegen die Realisierung des großen Windrades sammeln.

Abstandsmaß aus alten Zeiten Kritisch gesehen wird der geringe Abstand des 235-Meter-Windrades. Die gesetzlich vorgeschriebenen 1000 Meter zur Wohnbebauung stamt aus Zeiten, als die Anlagen eine Gesamthöhe von nur 100 Meter erreichten. Legt man zu Grunde, dass eine zehnfache Distanz zu wahren ist, müssten 2350 Meter Abstand gewahrt werden. Doch in dem Radius liegt dann fast der gesamte Stadtteil Rottstock Außerdem wird der Verlust von Gewerbe- und Ackerfläche kritisiert, die für ein besonders großes Fundament beansprucht würden.

Demzufolge wird darauf verwiesen, dass es im Umfeld genügend bestätigte Windeignungsgebiete –unter anderem in Schlalach –gebe. Bei der Ausweisung des Gewerbegebietes Brück in den 90er-Jahren wäre ferner die damals kaum relevante Windkraft baurechtlich nicht ausgeschlossen worden, was jetzt vom Investor ausgenutzt würde. Vielmehr sei ausdrücklich ein Mischgebiet beschlossen worden, in dem auch das Wohnen erlaubt sei. Diesem Willen sollte demnächst mit Beschlüssen zeitgemäß Rechnung getragen werden, fordern Michael Klenke und Mitstreiter.

Tanklager in der Nähe

Sie haben den Protest auf einem Faltblatt formuliert. Dort führen sie mithin den Verlust von Fläche, nicht hinreichende Abstandsvorgaben, Vogelschutzbelange sowie Fragen des Brandschutzes ins Feld. Dabei verweisen die Gegner auf zusätzliche Risiken für das nur 340 Meter vom geplanten Standort entfernte Gas- und Öllager der Firma Hoyer. Mitunter wird auch der Zweck des Vorhabens selbst in Zweifel gezogen. Genügend Photovoltaikflächen, um die Versorgung zu sichern, ließen sich in unmittelbarer Nähe nutzen, kritisierte der Unternehmerkollege Detlev Seeliger.

Klimaschutzbeauftragte für den Ansatz

Ewald und Marcus Mattes hatten es abgelehnt, sich zum jetzigen Zeitpunkt an dem Streit auf offener Bühne zu beteiligen. Die beiden verweisen auf ihre bisherige Information und die dann nötige Weiterentwicklung der Idee.

„Es ist zu begrüßen, wenn ein Unternehmer versucht, seinen Strom vor Ort und aus erneuerbaren Energien zu gewinnen“, propagierte Barbara Ral als Klimaschutzbeauftragte des Landkreises Potsdam-Mittelmark den ihrer Meinung nach positiven Ansatz des Vorhabens. Die Bedenken der Anwohner würden dann im Prozess abgewogen.

Diese Auffassung wird zumindest nicht bei den Betroffenen geteilt. „Wer ein Haus bauen will, lotet die Möglichkeiten schon rechtzeitig vorher aus und gibt nicht auf Verdacht einen Bauantrag ab“, sagt Michael Klenke. Er glaubt, dass vom Bauherren noch nicht genügend Transparenz geschaffen worden ist.

Von René Gaffron