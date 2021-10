Borkwalde

Nach 27 Jahren schließen die Türen des Wirtshauses „am Siebenbrüderweg“ in Borkwalde für immer. Für Cordula und Andreas Knop ist es ein schwieriger und emotionaler, aber auch notwendiger Schritt, betonen beide. „Man wird eben nicht jünger.“ Über 40 Jahre ist das Ehepaar in der Gastronomie tätig, knapp drei Jahrzehnte führten sie im Siebenbrüderweg ihre eigene Gaststätte, die für sie wie ein zweites Zuhause war.

Die Knops blicken auf eine schöne, aber auch stressige Zeit, mit vielen Entbehrungen. „Wir waren jedes Wochenende und alle Feiertage hier. Das war besonders zu Weihnachten schwer, da wir auch zwei Kinder haben“, sagt Cordula Knop. Doch nicht nur das Alter macht sich bei der körperlich anstrengenden Arbeit zunehmend bemerkbar, erklären sie. „In den letzten Jahren hatten wir kaum Aushilfskräfte hier und Corona hat die Gesamtsituation noch weiter verschärft. Es war sehr schwierig.“

Die Suche der letzten Jahre nach einem Nachfolger für die Gaststätte blieb erfolglos. Das Wirtshaus geht nun in private Hände und wird als Gaststätte nicht weitergeführt, wissen Cordula und Andreas Knop zu berichten, die die Türen ihres zweiten Zuhauses mit einem lachenden und weinenden Auge hinter sich zu machen. „Vermissen werden wir vor allem die tollen Gespräche mit den lieben Gästen“, sagen beide.

Den Stress, die wenige private Zeit und die langen Arbeitstage von zehn bis zwölf Stunden pro Tag hingegen lassen das Ehepaar gerne hinter sich zurück. „An manchen Tagen sind wir mit den Bestellungen kaum hinterhergekommen und mussten die Gaststätte kurz schließen“, berichten beide und fragen sich heute, wie sie das Arbeitspensum früher geschafft haben.

„Da hatten wir nur einen Tag in der Woche frei, aber auch noch Haus und Garten und unsere Kinder“, sagt Cordula Knop. Für die Vorbereitungen steht das Ehepaar gute drei Stunden vorher in der Gaststätte, bevor sie für ihre Gäste öffnen. „Die ganze Arbeit im Hintergrund bekommt man ja nicht mit, aber das ist nicht zu unterschätzen“, so Knop.

Mit dem Schließen der Gaststätte beginnt für das Ehepaar ein neuer Lebensabschnitt. „Wir wollen uns erst ein Mal neu sortieren und bis zum Ende des Jahres herunterkommen – dann schauen wir weiter.“ Andreas Knop möchte weiterhin als Koch arbeiten. „Das mache ich sehr gerne. Vor allem das Kochen in großen Mengen werde ich vermissen.“ Und auch Cordula Knop wird sich beruflich umschauen, wie sie verrät.

Das Ehepaar freut sich aber schon jetzt auf mehr Zeit, für die Familie und vor allem für den zweijährigen Enkelsohn Karlo, der ganze Stolz der Knops. „Jetzt können wir uns um ihn kümmern.“ Nach 27 Jahren richten sie ihren Dank besonders an ihre Gäste, vor allem an ihre Stammkundschaft, die sie über viele Jahre beehrt haben, sagen beide. Weiterhin bedanken sie sich auch ihren Geschäftspartnern und Lieferanten, mit denen sie ebenfalls über Jahre ein entspanntes und herzliches Miteinander pflegten.

„Der größte Dank gilt unseren Angestellten sowie unserer gesamten Familie, auf deren Unterstützung wir immer zählen konnten und die auch in Momenten der Entbehrung immer an unserer Seite waren“, sagen Cordula und Andreas Knop, die auf wunderbare Jahre zurückblicken und sehr glücklich sind, dass sie mit ihrem Wirtshaus im Siebenbrüderweg in Borkwalde solange ein Gastgeber für unzählige Menschen sein durften.

Das Wirtshaus „Am Siebenbrüderweg“ eröffnete am 24. August 1994. Gestartet haben die Knops ab 1990 zunächst mit einem Imbiss. Am 1. November 2021 schließt das Wirtshaus in Borkwalde.

