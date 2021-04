Wochenlanges Warten auf Kfz-Zulassung: Warum Detlef Emmrich seinen neuen Tesla nur anschauen kann

Borkwalde

Die nigelnagelneue perlmuttweiße Limousine steht noch immer unbewegt in der Einfahrt von Detlef Emmrich. Die Freude war groß, als das Auto mit dem Tieflader am 26. März vor die Haustür geliefert wurde. Doch fahren kann der 68-Jährige mit dem neuen Tesla noch immer nicht, denn er wartet seit drei Wochen auf die Zulassung. Mehrmaliges Nachfragen bei der Schnellzulassung in Teltow führte zu keinem Erfolg.

Zur Galerie Detlef Emmrich aus Borkwalde wartet bereits seit drei Wochen auf die Zulassung seines neuen Autos. Das kann wohl noch dauern. Diese Woche hatte die Zulassungsstelle in Werder noch drei Tage aufgrund einer technischen Umstellung der Software geschlossen.

„Dort wurde mir gesagt, dass die Zulassungsstelle die Zulassungen nach Tagen abarbeiten. Aktuell schaffen sie fünf Zulassungen pro Tag. Normal sind 30 bis 50. Da kann man sich ja ausrechnen, wie lange man noch warten muss.“ Trotz eines kleinen Zweitautos, mit dem sie zumindest zum Einkaufen fahren können, benötigen sie dringend das neue, größere Auto. „In Berlin versorgen wir auch unsere 90-jährige Schwiegermutter. Dafür brauchen wir das größere Auto“, betont Detlef Emmrich.

Das Auto kann der Borkwalder nur mit meinen Blicken streicheln, wie er sagt. „Mehr kann ich damit gerade nicht machen.“ Dabei schien es mit der Zulassung zunächst schnell zu gehen. „Am 23. März sind wir gleich nach Teltow zur Expressanmeldung gegangen, welche zu uns sagte, dass wir am Freitag der gleichen Woche mit der Abholung rechnen können. Allerhöchstens den darauffolgenden Montag wäre alles fertig“, berichtet der Borkwalder. Zu diesem Zeitpunkt hätte Detlef Emmrich einen Online-Termin ab dem 18. April bei der Zulassungsstelle machen können.

Wie kann ich mein Auto in Potsdam-Mittelmark zulassen? Durch die anhaltende Pandemie hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark Umstrukturierungen realisiert, wie die Einführung einer Online-Terminvergabe für den Bereich der Kfz-Zulassung. Von jedem Punkt der Welt können Bürger über das i-Kfz-Portal im Landkreis an-, um- oder abmelden. Hier sind neben den Zulassungsdokumenten mit entsprechenden Sicherheitscodes auch ein Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion sowie die kostenlose „AusweisApp2“ und eine Kreditkarte Grundvoraussetzung. Zusätzlich bietet der Landkreis eine vereinfachte Variante der Fahrzeugabmeldung, der Adressänderung, den Verlust der Zulassungsbescheinigung Teil I und der Fahrzeugummeldung auf den gleichen Halter unter Beibehaltung der Kennzeichen auf der Homepage www.potsdam-mittelmark.de im Bereich der Zulassungsbehörde an. Serviceangebote können kontaktlos über E-Mail- und Postweg abgewickelt werden. Damit lassen sich Aufenthaltszeiten in der Behörde nochmals minimieren. Wer keine Möglichkeit hat, einen Termin online mit der Behörde zu vereinbaren, geht den Weg über das Servicetelefon (033841-910). Im begründeten Fällen können täglich „Akut-Termine“ vergeben werden. Diese sind über das E-Mail-Postfach fb2@potsdam-mittelmark.de zu erfragen.

„Da wir wussten, dass unser Auto sehr schnell da sein wird, haben wir auch die schnelle Variante gewählt.“ Die Zulassungsstelle in Werder hatte diese Woche wegen einer Systemumstellung für drei Tage geschlossen, ergänzt Detlef Emmrich.

Einen Zuwachs von mehr als 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet der Bereich der Zulassung, erklärt Thomas Kühn, Fachdienstleiter der Zulassungsbehörde in Werder. „Damit liegt die neue Rekordmarke bei 93.000 Zulassungsvorgängen im Jahr 2020. Die ersten vier Monate des Jahres bewegen sich ungefähr auf dem gleichen Niveau. Schon jetzt wurden mehr als 23.000 Vorgänge im Zulassungswesen bearbeitet.“ Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind mehr als 220.000 Fahrzeuge zugelassen.

Behörde bittet um Geduld

Aktuell mache auch das Corona-Virus keinen Halt vor der Zulassungsbehörde in Werder, erklärt Kühn weiter. „So wurden Anfang April Mitarbeiter arbeitsunfähig und mussten in Quarantäne. Der geplante Austausch der gesamten EDV ist ebenfalls in diese Situation gefallen und hat zu weiteren Verzögerungen in der Abarbeitung geführt“, erklärt der Fachdienstleiter die langen Wartezeiten.

Der Bearbeitungsstau soll voraussichtlich bis Ende des Monats beseitigt sein und Termine ab Mai wieder kurzfristiger angeboten werden, so Thomas Kühn. Ziel der Behörde ist es, wie in der Vergangenheit, Termine am Vortag für den Folgetag online anzubieten. „Im Moment kann die Behörde nur versprechen, dass intensiv an der Beseitigung der zurückliegenden Zulassungsfälle gearbeitet wird und bittet um Geduld.“

Für Detlef Emmrich und sein neues Auto ging es kurz nach der Maz-Anfrage bei der Zulassungsbehörde dann doch ganz schnell. „Während des Interviews erhielt ich eine SMS, dass die Schilder endlich abholbereit sind. Das kann kein Zufall sein. Es fällt mir schwer zu glauben, dass wir regulär bearbeitet wurden.“

Von Johanna Uminski