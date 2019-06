Linthe

Am Sonntagvormittag kurz vor 10 Uhr ist ein Wodka-Dieb auf dem Autohof in Linthe gestellt worden. Im Verkaufsraum der Tankstelle hatte er sich zunächst beraten lassen. Anschließend wartete er laut Zeugen-Aussagen auf einen günstigen Moment, um eine Schnapsflasche zu entwenden.

Ein Kunde hatte dies jedoch mitbekommen und sich gleich an das Personal gewandt, woraufhin die Polizei informiert wurde. Die Beamten konnten den flüchtigen Dieb dank der recht genauen Personenbeschreibung in der näheren Umgebung feststellen und festnehmen. Da der Pole einen erheblich alkoholisierten Eindruck vermittelte, wurde ein Atemalkoholtest vor Ort vorgenommen. Das Testgerät zeigte einen Wert von 2,70 Promille an.

Anschließend wurde der Tatverdächtige in Gewahrsam genommen. Nun muss er sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls verantworten.

Von René Gaffron