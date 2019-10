Borkheide

Das Baugebiet „Wohnen am Schwedenweg“ in Borkheide nimmt weiter Form an. Im Ortsentwicklungsausschuss wurde jetzt eine neue Variante des vorläufigen Bebauungsplanes vorgelegt.

Entwickelt wurde dieser von der Firma „Industriemontagen Merseburg“ (IMO), die zu DDR-Zeiten auf dem Gelände bereits ein Kinderferienla...