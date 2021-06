Brück

Felix Reinhardt und Mattis Ganzkow fahren regelmäßig ihre Runden auf der Skaterbahn am Mehrgenerationenhaus in Brück. Aktuell ist die Anlage gesperrt, weil Schallschutzelemente errichtet werden. Die beiden Sechstklässler würden eine Fahrradcrossstrecke in der Stadt toll finden.

„Sitzgelegenheiten an der Skaterbahn wären auch super“, sind sich die 12-Jährigen einig, die in ihrer Freizeit auch gerne Computerspiele zocken und sich auch einen Computerspiele-Kurs im MGH wünschen würden. Über ein paar Gamer-Tricks vom Profi würden sich die beiden Teenager ebenfalls freuen. Auch ein eigener Discordkanal, über den die Jugendlichen miteinander kommunizieren und sich verabreden, steht ebenfalls auf dem Wunschzettel der Jugendlichen.

Den Rahmen gesprengt

Die Anliegen der Teenager in Brück sind vielfältig. In ungezwungener Atmosphäre konnte die Brücker Jugend der Stadtverordneten Isabel Pesch-Kolarczyk, der Jugendkoordinatorin Wenke Hanack sowie der Leiterin des Mehrgenerationenhauses, Antje Warwas, ihre Vorstellungen vortragen. An dem ersten Treffen nahmen vier Teilnehmer im Alter zwischen 12 und 15 Jahren teil, berichtet Isabel Pesch-Kolarczyk.

Bereits während der Einwohnerfragestunde wurde den Kindern und Jugendlichen Mitte Mai im Brücker Sozialausschuss die Möglichkeit eingeräumt, ihre Interessen zu vertreten. „Das noch im Ausschuss ausführlich zu diskutieren, hätte den Rahmen der Sitzung gesprengt, daher haben wir das Treffen organisiert“, erklärt die Brückerin.

Rückzugsort ohne Betreuung

„Das zentrale Thema war schon das Jugendraumproblem in der Stadt“, erklärt die Stadtverordnete. Ein Jugendraum im Brücker Mehrgenerationenhaus steht den Teenagern zwar schon seit Jahren zur Verfügung, angenommen werde es von den Jugendlichen aber leider kaum. „Vor Ort ist auch ein Sozialarbeiter, der für die Kinder und Jugendlichen da ist“, betont Pesch-Kolarczyk. Doch genau das ist der Knackpunkt, denn die Heranwachsenden wünschen sich einen Rückzugsort ohne die Betreuung eines Erwachsenen, erklärt die Brückerin.

Die Regeln und die eingeschränkten Öffnungszeiten im MGH schrecken die Jugendlichen ebenfalls ab. Die Sozialarbeiter der mobilen Jugendarbeit Borkheide-Borkwalde haben den Jugendlichen bei dem Treffen von der Nutzung der Jugendräume in den beiden Waldgemeinden berichtet, sagt die Stadtverordnete weiter. „Dort gibt es auch Hausregeln, an die sich die Jugendlichen halten müssen. Es ist in Borkheide eben doch ganz anders, als es die Jugendlichen in Brück dachten.“

Aktiv und kreativ engagieren

Isabel Pesch-Kolarczyk ist wichtig, dass die Themen, die die Teenager in Brück beschäftigen, nicht einfach „abgebügelt“ werden. „Die Jugendlichen haben ein sehr hartes Jahr hinter sich und die Themen sind nun noch mehr hochgekocht als in den Jahren zuvor.“ Es ist zwar nicht alles und nicht schnell möglich, aber die Jugendlichen müssen lernen, für ihre Interessen in der Gemeinde einzustehen.

„Wenn sie was wollen, dann ist es immer besser, wenn sie als Gruppe dem Nachdruck verleihen, als nur einen Stellvertreter zu schicken“, kritisiert die Ausschussvorsitzende die geringe Teilnahme. „Die Jugendlichen sollen wissen, dass sie mit uns in Kontakt treten und sich aktiv und kreativ engagieren können.“

Schlüssel an Jugendliche aushändigen

Am Ende des knapp zweistündigen Zusammentreffens habe man sich vorerst geeinigt, dass sich die Teenager den Jugendraum im Brücker Mehrgenerationenhaus nochmals anschauen. Es bestehe die Option, den Schlüssel an die Jugendlichen auszuhändigen, damit sie den Raum außerhalb der Öffnungszeiten nutzen könnten, so Pesch-Kolarczyk. „Hier ist die Vorgabe, dass mehrere 18-Jährige dabei sind, die mit dem MGH einen Vertrag abschließen, die Hausregeln damit anerkennen und die Verantwortung tragen, so wie es im Jugendraum in Borkheide auch ist.“

Während im Sommer die Jugendlichen gerne als Rückzugsorte den neu sanierten Pavillon, das Planehäuschen oder das Naturbad nutzen, brauchen sie vor allem für die kalten Wintermonate einen beheizten Raum, weiß Pesch-Kolarczyk. „Vielleicht haben die Jugendlichen auch selbst noch eine Idee.“ Ebenfalls gebe die Brückerin zu bedenken, dass die ungeklärte Frage des Jugendraumes ein Thema von vielen ist, das die Teenager in Brück beschäftigt.

30 bis 60 Jugendliche betroffen

In Ort leben etwa 800 Kinder und Jugendliche, von genaue dieser Jugendraum-Problematik seien vielleicht 30 bis 60 Jugendliche betroffen, betont die Vorsitzende des städtischen Sozialausschusses. „Man muss im Blick haben, dass man nicht ein großes Budget für einen Jugendraum ausgibt und die anderen 700 Kinder und Jugendliche in Brück dann leer ausgehen. Der Kuchen muss gerecht aufgeteilt werden.“

Von Johanna Uminski