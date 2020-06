Borkheide

Endlich Ferien. Darauf freuen sich in ganz Brandenburg die Kinder. Für etwa 120 Jungen und Mädchen der Borkheider Grundschule begannen schon am Dienstag nach der Zeugnisausgabe die Sommerferien. Aufgrund der Corona-Hygienemaßnahmen wurden die Schüler seit Beginn des Präsenzunterrichts in zwei Gruppen aufgeteilt. So startete die zweite Runde erst am Mittwoch in die langersehnte Urlaubszeit.

Zufrieden mit ihrem Zeugnis ist Marlene Petrus und blickt nun vielversprechend auf das neue Schuljahr. „Ich hoffe, dass sich Corona bis dahin beruhigt hat und wir wieder ordentlich in der Schule arbeiten können. Das erste Halbjahr ist für uns sehr wichtig“, betont die Borkwalderin, für die nach den Ferien das letzte Schuljahr auf der Grundschule beginnt.

Anzeige

Klassen sind geteilt: nur ein kleiner Stapel Zeugnisse wartet auf einen Teil der Grundschüler in der Klasse 5a. Die anderen Kinder bekommen einen Tag später ihre Zeugnisse und starten in die langen Ferien. Quelle: Johanna Uminski

Weitere MAZ+ Artikel

Rückblickend auf die Zeit des Homeschoolings blickt auch Lennox Mehlhase. „Ich habe Zuhause einen kleinen Bruder, der mit mir dauernd spielen wollte“, berichtet der 10-Jährige, der sich nun erst einmal auf die Ferien freut. „Besonders freue ich mich darauf, dass ich endlich abschalten kann.“

Der Grundschüler hoffe, dass mit Beginn des neuen Schuljahres wieder regulärer und regelmäßiger Unterricht stattfindet. „Ich wünsche mir, dass wir wieder in die Schule gehen können, wieder alle Lehrer haben und vor allen auch mit der ganzen Klasse zusammen sind.“ Das hofft auch Maja Wehmeyer: „Weil wir so viel verpasst haben“, betont die 11-Jährige.

Es wäre eine Strafe, die Ferien der Kinder zu kürzen

Auf ihre Klasse ist Julia Schmidt ganz stolz. „Meine Kinder haben ganz fleißig gearbeitet. Ich habe im Homeschooling nicht nur wiederholt, sondern bin mit dem Stoff weitergegangen“, betont die Klassenlehrerin. Sie hätte es als eine Strafe angesehen, wenn die Ferien der Kinder gekürzt worden wären. „Deswegen freue ich mich besonders, dass die Kinder jetzt in den Ferien runterfahren können.“

Hoffnungsvoll schaue die Pädagogin nun auch auf das neue und letzte Schuljahr ihrer Kinder auf der Borkheider Grundschule. „Es geht jetzt um die Schullaufbahnentscheidung und ich möchte, dass die Kinder ihr Potenzial entfalten. Das können sie hier in der Schule, in der sie die Methoden an die Hand bekommen, am besten.“

Verantwortung wurde stark in die Elternhäuser verlegt

Man sei auf die weitreichenden Folgen durch die Corona-Pandemie für die Schulen nicht vorbereitet gewesen, erklärt Julia Schmidt. „Wir sind in der Schule schon relativ digital. Wir sind aber nicht darauf ausgerichtet digital zu unterrichten und den Unterricht auf dem Niveau weiterzuführen, wie wir es angestrebt haben.“ Man habe daher die Verantwortung stark in die Elternhäuser legen müssen, so Schmidt.

Auch der Präsenzunterricht habe so seine Schwächen. „Es war ein langweiliger Unterricht, indem es nur um Wissensvermittlung ging. Wie in einer Vorlesung. Es haben die sozialen Momente gefehlt“, sagt die Klassenlehrerin, die betont, dass man die Zeit nun nutze, um zu schauen, was man das nächste Mal, wenn nötig, besser machen könne, so Schmidt.

Blickt hoffnungsvoll auf das neue Schuljahr: Ines Glumm, Schulleiterin der Borkheider Grundschule. Quelle: Johanna Uminski

In den Ferien wolle man sich gemeinsam über Erfahrungen austauschen und Eckpunkte ausarbeiten, erklärt Ines Glumm. „Wir nutzen die Webcloud, in die Aufgaben reingestellt werden. Wir sind jetzt dabei, uns mit der Schul-Cloud zu beschäftigen, und wir werden uns darüber unterhalten, welche verschiedenen Videoplattformen es gibt“, berichtet die Pädagogin.

Man gehe davon aus, dass nach den Sommerferien der normale Betrieb in der Schule wieder starten wird. „Wir versuchen auch, die Kooperationspartner wieder ins Boot zu holen“, sagt Glumm. „Ich gehe aber davon aus, dass die Hygieneregeln, die wir eingeführt haben, weiter beibehalten werden“, so die Schulleiterin.

Lesen Sie auch:

Grundschule erhält Siegel für gemeinsames Lernen

Vorlesewettbewerb: Schüler begeistern Schüler mit schönen Geschichten

Grünes Licht für Neubau der Schule

Aufregender Schulwechsel: Loriann Heinze wird Ruderin an Potsdamer Sportschule

Von Johanna Uminski