Borkwalde

Eine 39-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch in Borkwalde bei Straßenglätte mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten und hat ein Verkehrsschild gerammt. Die 39-Jährige war am Morgen mit ihrem VW Golf auf der Ernst-Thälmann-Straße in Höhe der Fichtestraße unterwegs. Offenbar fuhr sie zu schnell in einen Kreisverkehr. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und rammte ein Verkehrsschild, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nach dem Zusammenstoß lief aus dem Unfallwagen Öl aus. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen die Fahrerin wurde Anzeige erstattet, weil sie die glatte Straße nicht beachtet hatte.

Von MAZonline