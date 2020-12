Zwei Autos überschlagen sich auf Autobahn 9 bei Brück

Brück

Schwer verletzt wurden zwei Autoinsassen bei einem Doppel-Unfall auf der Autobahn 9 bei Brück. Dort hatten sich am Dienstagabend gegen 21 Uhr in Fahrtrichtung Berlin zwei Autos überschlagen. Rettung der Insassen gestaltete sich zum Teil schwierig.

Die Rettung der Unfallopfer gestaltete sich zum Teil schwer beim Doppel-Unfall auf der Autobahn 9 bei Brück. Quelle: Julian Stähle

Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Audi und ein Volkswagen von der Fahrbahn abgekommen waren und sich beide überschlagen hatten.

Eine Person konnte aus dem Audi sofort gerettet werden. Doch bei dem VW war die Rettung einer Person etwas schwieriger, berichten Einsatzkräfte. Denn der VW Passat lag zunächst noch auf der Seite. Somit war es für die Retter schwierig und zeitintensiv, die verletzte Person zu befreien.

Neben einem VW hatte sich auch dieser Audi überschlagen auf der A9 bei Brück. Quelle: Julian Stähle

Nach gut 20 Minuten gelang es dann, die Person aus dem Unfallwrack zu bergen. Sie wurde anschließend sofort in ein Krankenhaus gebracht. Auch das schwer verletzte Unfallopfer aus dem Audi kam in eine Klinik.

Während der Rettungsarbeiten war die Autobahn an der Unfallstelle in Richtung Berlin auf zwei von drei Fahrspuren verengt. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Feuerwehren aus dem Raum Brück waren zur schwierigen Rettung zweier Unfallopfer angerückt auf der Autobahn 9 bei Brück. Quelle: Julian Stähle

Über den Hergang des Unfalls liegen zunächst noch keine Informationen vor. Womöglich hatten die Kraftfahrer die Witterungsbedingungen auf der feuchten Fahrbahn missachtet. Die Polizei ermittelt.

Von Julian Stähle