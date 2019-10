Sie bringen das Gömnigker Oktoberfest in Schwung

Brück

Selbst ist der Mann – oder die Frau. Das Motto gilt in vielerlei Hinsicht für die Organisation des Gömnigker Oktoberfestes. Für den Brücker Ortsteil ist die bayrische Gaudi, wie sie an diesem Wochenende wieder Einheimische und Gäste in den Bann gezogen hat, die wohl größte Gaudi.

Damit dort Jubel, Trubel, Heiterkeit aufkommen, legen sich Siegrid Hübner und Gabi Haseloff jeweils ins Zeug. Und zwar schon lange vor dem eigentlichen Spektakel. Weil das Budget für Schlagerstars und Sternchen eher knapp ausfällt und dennoch Stimmung aufkommen soll, machen die beiden mit einer Hand voll treuen Helfern aus dern Not eine Tugend. So bringen sie nicht nur das halbe Dorf auf die Beine, sondern einige Gleichgesinnte sogar auf die Bühne. „Wann immer ich eine Sendung mit Volks- und Schlagermusik sehe, überlege ich mir, wer mit welchem Lied wohl auftreten könnte“, erklärt Siegrid Hübner.

Männerballett gab den Anstoß

„Es hat 2005 damit angefangen, dass wir einst unsere Männer in Schwung bringen mussten“, erinnert sich die 69-Jährige. Denn das Tanzensemble aus der Nachbarschaft hatte neben der nicht geringen Gage noch Getränke und Transfer garantiert haben wollen. Einmal in Gange wurden Jahr für Jahr nun auch die Weiblein im Ort überzeugt, sich mehr oder weniger singend zu produzieren.“ Zwei Stunden Programm kommen nun zusammen.

„Wir würden eigentlich gern im Hintergrund bleiben. Aber das gelingt uns dann auch nicht immer“, gesteht Gaby Haseloff. Die gelernte Kranfahrerin ist hauptsächlich Fan von Andrea Berg und Andreas Gabalier. Bei denen haben sie und ihre Tante schon Erfahrungen von Konzertbesuchen. Doch schlüpfen beide gern in andere Rollen, damit die Show läuft.

Zum Auftritt mit Transporter

Siegrid Hübner war einst als Friseurin in einem Brücker Salon tätig. So hat sie zumindest keine Scheu, mit Perücke und Kostüm aufzutreten und die weiteren Mitstreiter zu beraten. Selbst hat sie Requisiten, Kulissen und Kostüme zuhauf im Keller. „Zum Auftritt geht es immer mit einem Kleintransporter“, so die rüstige Rentnerin.

Das Auge hört und lacht schließlich mit sagt sie. „Wenn die Lieder beim Publikum ankommen, ist es die eine Sache. Aber es passieren auch unvorhergesehene Dinge, die Gesprächsstoff bieten“, bestätigt Gabi Haseloff. Zum Glück werden die Auftritte seit geraumer Zeit dokumentiert und können so noch des öfteren ausgewertet werden, wie das Damen-Duo mit Augenzwinkern versichert.

Beim Oktoberfest in München war zumindest Siegrid Hübner schon einmal. „Das hat auch seinen Reiz“, räumt sie ein. Ihr Herz hängt aber an der Tradition in der Heimat.

Von René Gaffron