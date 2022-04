Brück - Zwei Feuerwehreinsätze: Löscharbeiten in der Nacht zu Sonntag in Brück und am Montag in Cammer

Gleich zwei Tage hintereinander waren Feuerwehren aus dem Raum Brück zu Brandeinsätzen gefordert. Die Nacht zu Sonntag hindurch ging es nach Brück zum Löschen. Am Montag brannte es in Cammer.