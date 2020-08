Zwei Frauen aus Borkwalde fallen auf Corona-Betrüger herein

Borkwalde

Ohne viel Geld müsse er sterben. Ein angeblicher Enkel brachte am Mittwoch und Donnerstag zwei Frauen aus Borkwalde dazu, ihm mit einer hohen Geldsumme „das Leben zu retten“. Der Mann, der die Damen anrief, gab sich als deren Enkel aus. Er sei an Corona erkrankt und müsse sterben, wenn er nicht schnellstens das Geld für die lebensrettenden Spritzen auftreiben könne. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Betrüger nutzte offensichtlich die Unwissenheit der Frauen aus. Denn gegen das Corona-Virus ist noch lange kein Kraut gewachsen. Am Mittwoch waren Verbrecher mit der gleichen Masche bei zwei anderen Frauen in Borkwalde abgeblitzt.

Eine der beiden betrogenen Frauen übergab am Mittwochabend in ihrer Wohnung viel Geld an einen Unbekannten. Dieser Mann ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine kräftige, dickliche Statur und ein sehr fülliges Gesicht. Er hat schwarzes bis dunkelbraunes kurzes, gelocktes Haar und war bekleidet mit einem T-Shirt und einer kurzen, dunklen Hose mit hellem Muster.

Geldübergabe in Berlin

Das zweite Borkwalder Opfer, das dem Anrufer ebenfalls Glauben schenkte, fuhr am Donnerstag bis nach Berlin, wo sie vor einem Krankenhaus einem angeblichen Arzt einen hohen Geldbetrag übergab. Wie hoch, ließ die Polizei am Freitag offen. Am Donnerstag war noch von fünfstelligen Summe die Rede.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel unter 03381/5600 zu wenden.

