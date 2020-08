Brück

Pferdegetrappel auf dem Asphalt und Glockenläuten erfüllen die Straße des Friedens in Brück. Zu Fuß laufen Pfarrer Helmut Kautz und seine Frau Almut vor dem Glockenwagen, der von zwei Rheinisch Deutschen Kaltblütern gezogen wird. Auf dem Wagen sitzen ihre vier Kinder Erich, Katharina, Hans und Albert. Die Familie nimmt Abschied von allen fünf Brücker Ortsteilen und seinen Einwohnern.

Zur Galerie Helmut Kautz verlässt mit seiner Familie die alte Heimat. Zur Verabschiedung kamen viele Menschen aus der Region.

„Es gibt nicht ein Haus, nicht eine Familie, mit der wir nichts zu tun hatten. Jedes Haus hat eine Geschichte. Und ich liebe Geschichten und freue mich ein Teil der Geschichte zu sein“, sagt Pfarrer Helmut Kautz. Auch die Brücker nehmen Abschied von ihrem „Pferde-Pfarrer“ und seiner Familie, winken vom Straßenrand und ihren Haustüren ihnen zu, übermitteln Glückwünsche und Geschenke. „Wir haben uns von Herz zu Herz getroffen. Wir sind den Brückern sehr verbunden“, sagt Kautz.

Ein emotionaler Moment sei die Abschieds-Tour durch Brück für Pfarrer Helmut Kautz und seine Familie. Nach zwölf Jahren nehmen die Kautzens Abschied, für immer. Helmut und Almut wagen einen Neustart im Klosterstift Marienfließ in der Prignitz. Viele Geschichten verbinden sie mit Brück und den Menschen.

Aus der Gästeliste der Abschieds-Tour Gekommen waren Pfarrer Matthias Stephan, stellvertretender Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg. Weitere Gäste: Jörg Antoine, Präsident des Konsistoriums der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Detlef Guhl, Gemeindekirchenratsvorsitzender in der Westprignitz. Günter Nooke, Persönlicher Afrikabeauftragter der Bundeskanzlerin und zusätzlich seit 2014 Afrikabeauftragter des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Maria Nooke, Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur. Matthias Schimanowski, Brücks Bürgermeister, und Brücks Amtsdirektor Marko Köhler. Stefan Junge von CVJM Bad Belzig, Jan Schneider von der Evangelischen Jugend Region Bad Belzig und Pfarrassistent Sven Neumann.

Vor wenigen Wochen hat Almut Kautz ihre persönliche Abschiedstour durch Brück gemacht und ist an die Orte gefahren, die ihr wichtig sind, wie sie verrät. „Ich habe mich in Ruhe auf dem Spielplatz in der Kita gesetzt und privat einen Rückblick gehalten. Ich freue mich sehr, dass diese Kita weiterlebt, unabhängig von mir.“

Die Abschieds-Tour durch alle Brücker Ortsteile ermögliche nun einen persönlichen Abschied von den Einwohnern, sagt sie. „Ich kann die Dinge anders wahrnehmen und genieße daher den Spaziergang“, sagt Almut Kautz. Es sei ein schönes Gefühl, in Frieden voneinander zu scheiden, sagt sie.

Miryam Parandi und Hardi Bahaderpour wohnen seit vier Jahren in Rottstock. Pfarrer Helmut Kautz hat ihre Tochter getauft. Quelle: Johanna Uminski

Miryam Parandi und Hardi Bahaderpour wohnen seit vier Jahren in Rottstock und haben regelmäßig die Gottesdienste von Pfarrer Helmut Kautz besucht. Sie sind zur Verabschiedung gekommen, um sich bei der Familie zu bedanken. „Er hat unsere Tochter getauft. Familie Kautz ist sehr freundlich und die Gottesdienste waren immer sehr schön“, betonen beide.

Aus ihrer Jugendzeit kennt Astrid Müller bereits Helmut Kautz. „Sie hinterlassen eine große Lücke, weil sie viele angesprochen haben“, sagt die Schwanebeckerin. Mit ihrem Mann lebte Katrin Klemm einige Zeit im Haus mit den Kautzen zusammen. „Sie waren ein Segen für diese Region. Ich hoffe, dass es Menschen gibt, die das weiterführen“, betont die Bad Belzigerin.

Symbolisch mit dem Besen die Nazis aus der Stadt gefegt

Bei der gesamten Prozession durch Brück begleitete Bürgermeister Matthias Schimanowski Pfarrer Helmut Kautz und seine Familie. „Herr Kautz war nicht nur für die Kirche da, sondern er hat das städtische Leben mitgeprägt.“ Er war auch politisch in der Stadt unterwegs, sagt er. Dabei habe den Bürgermeister eine Sache besonders fasziniert. „Als in Brück ein NPD-Aufmarsch stattfand, haben er und der ehemalige langjährige Bürgermeister Karl-Heinz Borgmann symbolisch mit einem Besen die Nazis aus der Stadt gefegt. Das kam ganz spontan. Das hat mich begeistert.“

Eigens zur Verabschiedung des „etwas verrückten Pfarrers“ kam Dietlind Tiemann, Mitglied des Deutschen Bundestages. „Er ist ein Repräsentant der Kirche, den die Kirche wirklich braucht“, schwärmt die Bundestagsabgeordnete. „Was nützen uns Regeln, wenn wir nicht die Chance haben, die Menschen in die Kirchen zu holen. Und das hat er geschafft.“

Pfarrer Helmut Kautz wird entpflichtet. +Ab sofort ist er nicht mehr Pfarrer von Brück. Quelle: Johanna Uminski

Im feierlichen Rahmen wurde der 30. Pfarrer von Brück auf dem Kirchenplatz der Lambertuskriche in Brück entpflichtet. „Mit deiner Versetzung als Pfarrer in den Kirchenkreis Prignitz, mit deinem Auftrag zur Wahrnehmung pfarramtlicher Dienste, wollen wir dich nun entpflichten. Dafür geben wir dich frei. Und diese Entpflichtung besiegeln wir beide mit einem Handschlag“, sagt Pfarrer Matthias Stephan, stellvertretender Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Mittelmark Brandenburg.

„Ihr habt mein Leben reich gemacht“, sagt Pfarrer Helmut Kautz. „Seid gewiss, ich werde weiter für euch beten, Jesus hat euch lieb. Und ich mag euch echt“, sagt der ehemalige Pfarrer von Brück zum Abschluss.

