Der November ist der Monat der Friedhofsbesuche. Diese Gelegenheit nutzte der Kleinmachnower Heimatverein, um auf der örtlichen Begräbnisstätte die neue erweiterte Auflage seines Buches „ Waldfriedhof Kleinmachnow – Gräber unter märkischen Kiefern“ vorzustellen.

Die beliebte parkähnliche Anlage am Ortsrand hat Friedhofsleiterin Bianca Pfeifer mit ihren Gärtnern tadellos sauber geharkt. Dazu rückten zwei Tage und Nächte lang 100 aufgestellte Grabkerzen auf dem Ehrenhain, die in Kleinmachnow gefallenen Soldaten, in Erinnerung. Der Vorsitzende des Heimatvereins, Axel Müller, stellte am Ehrenhain die Neuauflage einem coronabedingt kleinen Kreis von Gästen vor.

100 Jahre Landgemeinde

Die Landgemeinde ist 100 Jahre alt geworden und wo, wenn nicht auf dem Friedhof, könne man besser eintauchen in die Geschichte der Menschen, die den Ort ausmachen, erklärte die Gemeindekirchenratsvorsitzende und Friedhofskennerin Cornelia Behm. Allen, die Kleinmachnow kennenlernen möchten, empfahl der Heimatvereinsvorsitzende Axel Müller denn auch einen Spaziergang über den wunderschönen parkähnlichen Friedhof.

„Der Waldfriedhof ist sozusagen der kleine Bruder vom Stahnsdorfer Südwestkirchhof“, begründete Müller das große Interesse daran, die Erinnerungskultur wachzuhalten. 89 bekannte Persönlichkeiten und ihre Grabstätten umfasst die 200 Exemplare umfassende Neuauflage des Buches – „es ist uns gelungen, sechs Biographien neu vorzustellen, Persönlichkeiten, die vor Kurzem verstorben sind“, berichtete Müller. Dazu zählen der Orts- und Kunsthistoriker Hubert Faensen, der Oboist und Kammervirtuose Karl Butthof sowie der Maler Fridolin Frenzel.

Spannende Lektüre

Die spannende Lektüre holt das Leben des vergangenen Jahrhunderts im Ort für den Augenblick zurück. Von Architekten, Theologen, Künstlerinnen und Schriftstellerinnen, Dozenten und Zoologen, Musikern und Schauspielerinnen – zu ihrer Zeit Prominente, die auf dem 6,5 Hektar großen Friedhofsareal ihre letzte Ruhe gefunden haben, handelt das Buch. Ein Plan zeigt, wie man zu den Gräbern der einstigen Filmhelden wie Schwester Agnes oder dem bekannten Maler und Schriftsteller Herbert Lange findet.

Erst mit dem Zweiten Weltkrieg zog der Tod massenhaft in den jungen Ort und den frisch angelegten Friedhof ein. Den Ehrenhain errichtete man 1946 und man bettete die Soldaten um, die erst an der Stelle Ihres Todes begraben waren. „Wenn man die Jahreszahlen an den Gräbern im Ehrenhain liest, erkennt man, dass die Soldaten in Kleinmachnow vor allem in den allerletzten Kriegstagen gefallen sind“, erklärte Behm.

Erhalt bereitet Kopfzerbrechen

Die Kriegsgräberfürsorge kümmert sich bis heute um die Gräber und die Gemeindeverwaltung finanziert deren Pflege mit. Auch Zivilisten kamen in den letzten Kriegstagen ums Leben. So wurde der Schauspieler Friedrich Kayssler 1945 zusammen mit zwei Schauspielerinnen in seinem Haus erschossen. Auch sein Grab und seine Geschichte kann man noch auf dem Kleinmachnower Friedhof entdecken.

Das Erhalten bereitet der Auferstehungsgemeinde, die den Friedhof verwaltet, allerdings zunehmendes Kopfzerbrechen. „Es ist seit vielen Jahren zu klären, wie man erhaltenswerte Grabstätten auf dem Friedhof sicherstellen kann“, sagt Kathrin Heilmann vom Heimatverein und unterstützt die Kirchgemeinde. Vorschläge zur Diskussion liefert das Buch, erhältlich für 12 Euro in der Natura-Buchhandlung

