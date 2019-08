Bücknitz

Über ein Geburtstagsständchen konnte sich am Sonnabend der hinzugezogene Bücknitzer und Vereinsmitglied Volker Matterm (63) freuen. Er war mit seiner Geburtstagsgesellschaft zu Gast beim Bücknitzer Sommerkonzert. Der Solist Benedikt Reidenbach spielte für ihn auf und alle stimmten mit ein: „Viel Glück und viel Segen“.

Zum dritten Mal dabei

Benedikt Reidenbach ist kein Unbekannter bei der traditionellen Konzertreihe. Zweimal spielte er bereits mit Freunden auf. „Ich bin als Solist hier und spiele Musik, die ich gern mag“, sagt er. Bevor das Publikum seine eigenen Stücke hörte, eröffnete der 40-jährige den Nachmittag mit einem Stück an der Kirchenorgel. Zu jedem Lieder, die er dann mit seinen akustischen und eklektischen Gitarren vorspielte, hörten die fast 40 Gäste kleine Geschichte. So zum Beispiel erzählte Reidenbach warum er unbedingt Gitarre spielen lernen wollte. „Ich erinnere mich gern an meine Zeit, als ich bei den Pfadfindern war. Abends am Feuer klang dieses Instrument.“

Seine Erinnerungen setzte Reidenbach in Noten um und ließ das lodernde Feuer ertönen. Der Gitarrist und Organist studierte Gitarre und Jazzimprovisation an Hochschulen und Konservatorien. Er gewann zahlreiche Preise und Stipendien. Sein Debütalbum „Eins“ erschien 2017.

Erfolgreiche Vereinsarbeit

Er spielte auch Klassiker, wie die Titelmusik aus dem Film „Der Zauberer von OZ“. Bei „over the rainbow“ summten alle mit. Das Besondere an dem fast zweistündigen Konzert: Der Gitarrist spielt alle Stücke ohne Noten. Er hatte die Musik im Herzen und im Blut.

Die Sommerkonzertreihe in der Bücknitzer Kirche wurde 1998 vom Kulturförderverein Bücknitz ins Leben gerufen. „Wir veranstalten im 22. Jahr diese Sommerkonzerte. Es war die 115 Veranstaltung“, wusste Vereinsvorsitzender Thomas Christel Böhm zu berichten. Neben Musik bieten die Mitglieder auch Kaffee und Kuchen an und bereiten die Kirche für Konzerte vor. Mit dem Geld unterstützt der Verein die Sanierung des Gotteshauses.

Von Silvia Zimmermann