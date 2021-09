Bürger beklagen sich über Lärm und Vandalismus von Stahnsdorfer Jugendlichen

Stahnsdorf

Der Lärm am Pavillon endet manchmal erst morgens um vier, selbst an Werktagen. Es wird gegrölt und gekreischt, immer wieder liegen haufenweise Scherben herum, nicht nur von Bier-, auch von Wodkaflaschen.

Anwohner Michael Schubert war mit einer stattlichen Delegation von Nachbarn am Dienstag in den Stahnsdorfer Bildungsausschuss gekommen, um zu schildern, was sich an dem Pavillon abspielt. Viele der Beteiligten an den Gelagen seien noch minderjährig. Oftmals haben die Anwohner die Polizei gerufen. Nicht immer ist sie gekommen.

Platzverweise würden missachtet

Schubert lässt durchblicken, dass er das verstehen kann. Die Beamten hätten ja mehr zu tun, als in Stahnsdorf Personalien von lärmenden Jugendlichen aufzunehmen und Platzverweise auszusprechen, die sowieso nach einer halben Stunde wieder missachtet werden. Im August hatten sich die Betroffenen bereits per Brief bei der Verwaltung beschwert. Die Ausschussmitglieder versicherten, von den Problemen bis dahin nichts gewusst zu haben.

Der gläserne Pavillon befindet sich auf der Wiese nahe dem Gemeindezentrum, wo auch Sportanlagen stehen. Nicht weit weg befinden sich die Häuser der genervten Bürger. „Am Pavillon ist ein rechtsfreier Raum entstanden“, sagte Michael Schubert. Es gebe ein gesellschaftliches Problem. Um Verständigung bemühte Anwohner seien auf die Jugendlichen zugegangen, es habe nichts genützt. Er sei beleidigt worden, so Schubert, und die Schäden, hieß es immer, hätten „die anderen“ verursacht. Es gebe wechselnde Gruppen im Pavillon.

Ordnungsamt soll für Ordnung sorgen

Schubert regte an, das Ordnungsamt mit der Durchsetzung der nächtlichen Ruhe zu beauftragen. Der einfachste Weg wäre aber die Entfernung des Pavillons. Er sei nur ein Feigenblatt für nicht geleistete Jugendarbeit im Ort, die Idee sei gescheitert, so Schubert.

Dieser Auffassung mochten sich die Ausschussmitglieder nicht anschließen. Der 2016 errichtete achteckige Pavillon mit seinen Sitzbänken sei nicht als Projekt der Jugendarbeit gedacht gewesen, sagte Michael Grunwaldt (BfB), sondern als Unterstand. Er soll allen, die die Sportanlagen nutzen, einen Wetterschutz bieten.

Eine Beschlussempfehlung zu dem Thema stand nicht auf der Tagesordnung des Bildungsausschusses. Er habe das Problem aufgenommen, sagt der Vorsitzende Wolfgang Brenneis (CDU) und fügte hinzu: „Wir werden sehen, was wir tun können.“ Wenig ermutigend klang eine Mitteilung aus der Verwaltung: Ein gerade erst aufgestellter Pavillon am Schwarzen Pfuhl weise auch schon Vandalismusschäden auf.

Von Stephan Laude