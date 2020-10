Mittelmark

Beim Umgang mit den auch im Landkreis Potsdam-Mittelmark immer weiter steigenden Corona-Zahlen herrscht Unzufriedenheit bei den hauptamtlichen Bürgermeistern und Amtsdirektoren der Kommunen zwischen Havel und Fläming. In der Kritik stehen offenbar vor allem der schwierige Kontakt zur Kreisverwaltung und die Informationspolitik des Gesundheitsamtes gegenüber den Rathäusern.

Das ist bei einer Telefonkonferenz am Freitagmorgen deutlich geworden. Zu dieser hatte Bürgermeister Reth Kalsow ( CDU) aus Groß Kreutz ( Havel) als Vorsitzender des Arbeitskreises hauptamtlicher Verwaltungschefs in Potsdam-Mittelmark eingeladen. Zu genauen Inhalten und konkrete Forderungen der Beratung sei zunächst allerdings „noch Stillschweigen vereinbart von den Kollegen“, sagte Kalsow am Vormittag auf Nachfrage der MAZ. Konkrete gemeinsame Schritte haben die Bürgermeister zunächst wohl noch nicht vereinbart.

Anzeige

Unzufriedenheit nicht nur in Treuenbrietzen

„Klar ist aber: Es gibt nicht nur in Treuenbrietzen Unzufriedenheit“, so Reth Kalsow. Dort hatte sich im Ortsteil Marzahna und dem Umfeld ein Hotspot mit bis zu 16 aktuellen Coronafällen entwickelt.Die Stadtverwaltung beklagte zu späte sowie verwirrende Informationen.

Reth Kalsow aus Groß Kreutz ist Vorsitzender des Arbeitskreises hauptamtlicher Verwaltungschefs in Potsdam-Mittelmark. Quelle: Marion von Imhoff

Für Freitagnachmittag hatte Kalsow ein Gespräch mit Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) verabredet, um die in der Telefonkonferenz diskutierten Anregungen und Sorgen seiner Amtskollegen zu übermitteln.

Zunächst wollen die Verwaltungschefs „der Kreisverwaltung ein paar Tage Zeit geben, um reagieren zu können“, erklärte Kalsow am Freitag. Für Mittwoch der kommenden Woche haben die Verwaltungschef eine erneute Telefonkonferenz der Arbeitsgruppe vereinbart. Dann soll über neue Schritte beraten werden.

Situation in Marzahna machte Probleme deutlich

„Wir sehen schon einen verstärkten Gesprächsbedarf mit dem Landkreis und dem Landrat, was die neue Situation angeht“, sagte Michael Knape, Bürgermeister der Stadt Treuenbrietzen, kürzlich der MAZ. Im Zusammenhang mit den sprunghaften Entwicklungen der Infektionszahlen und der im Stadtgebiet auf rund 75 Personen angestiegenen Quarantäne-Verfügungen hätte sich der Verwaltungschef „schnellere Informationen vom Landkreis gewünscht, um sich auch lokal schneller auf die Entwicklung einstellen zu können.“

Kreisverwaltung räumt Überlastung ein

Erwogen werden könnte nach Ansicht Knapes, „ob Ordnungsämter der Kommunen in Amtshilfe für das Gesundheitsamt dazu beitragen könnten, Kontaktketten schneller nachzuvollziehen.“ Dabei hatte die Kreisverwaltung Defizite eingeräumt. Das Gesundheitsamt sei überlastet, räumte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert in dieser Woche ein.

Die Menschen müssten sich auf längere Wartezeiten für Informationen nach Anfragen einstellen. „Bitte rechnen Sie mit einer Reaktionszeit von drei bis fünf Tagen und halten Sie bitte in dieser Zeit die Vorschriften entsprechend der geltenden Quarantäneverordnung sowie die Hinweise des Robert-Koch-Institutes ( RKI) ein“, lautet nach wie vor ein Hinweis an die Mittelmärker auf der Internetseite des Landkreises.

Gesundheitsämter haben zur Ermittlung von Corona-Kontaktpersonen viel Schreibarbeit. Quelle: Victoria Barnack

Entlastung erhoffe sich die Kreisverwaltung von zusätzlichem Personal, das für das Gesundheitsamt rekrutiert worden sei. „In den nächsten Monaten kommen schrittweise vier neue Mitarbeiter hinzu“, sagte Kai-Uwe Schwinzert der MAZ. Sie sollen bei der Aufarbeitung von Kontaktketten nach Coronafällen helfen.

Lesen Sie mehr auch hier:

Von Thomas Wachs