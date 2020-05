Mittelmark

Es naht Rettung für den sanierungsbedürftigen Dachstuhl der Burgkapelle in Ziesar. So hat der Haushaltsausschuss des Bundestages 320 000 Euro aus dem Denkmalschutzsonderprogramm der Kulturstaatsministerin Monika Grütters bewilligt. Das hat die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann ( CDU) am Mittwoch der MAZ mitgeteilt. Weitere 90 000 Euro kann die Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) für ein Konzept umsetzen, um aus der Kirche in Krielow eine Radfahrkirche zu machen. Dazu muss der stark beschädigte Turm saniert werden.

Erleichterung in Ziesar

„Ich bin sehr froh, dass der Haushaltsausschuss die Förderung von zwei Sanierungsprojekten in meinem Wahlkreis bewilligt hat“, so Tiemann. Mit Erleichterung reagierte in Ziesar Bürgermeister Dieter Sehm ( SPD) über die Nachricht von den Fördermitteln für die Burgkapelle. „Die Unterstützung macht uns glücklich. Als Kommune hätten wir den finanziellen Kraftakt nicht stemmen können“, sagte Sehm der MAZ auf Nachfrage.

Mit 90 000 Euro unterstützt der Bund die Sanierung der Kirche in Krielow Quelle: privat

Der Dachstuhl der Burgkapelle macht Baufachleuten, Denkmalpflegern und der Kommune als Eigentümerin der Burg schon seit Monaten Sorgen. Dahinter steckt eine Faulstelle in einer Zapfenverbindung auf der Südseite. Dadurch ist der Dachstuhl verrutscht und hat Mauerbrocken zum Absturz gebracht. Der Bereich unter der Schadstelle wurde mit einem Bauzaun abgesperrt. Das Kapellendach war zuletzt Anfang der 1990er-Jahre saniert worden.

Dringender Handlungsbedarf

Auch Bundestagsabgeordnete Tiemann sieht in Ziesar dringenden Handlungsbedarf. Anderenfalls seien die aufwendig restaurierten Wandmalereien in der Kapelle durch eindringende Feuchtigkeit wieder in Gefahr. Die CDU-Politikerin hatte Ziesar und Krielow im Vorfeld der Beantragung besucht und sich von der Notwendigkeit einer Förderung überzeugt.

Auch für den Dom

In der Vergangenheit wurden aus dem Denkmalschutzsonderprogramm zum Beispiel Mittel für den Brandenburger Dom, die Rochow-Gruft in Golzow, die Westkirche Kirchmöser und die Niemegker Dorfkirche zur Verfügung gestellt worden.

Von Frank Bürstenbinder