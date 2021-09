Teltow

Die Teltowerin Anna Emmendörffer wollte für die Bündnis 90/Grünen in den Bundestag einziehen. Mit Listenplatz drei verpasste die 25-Jährige ihr Ziel nur knapp. Wie geht es ihr jetzt, wie geht es weiter? Das sagt die junge Fraktionsvorsitzenden der Teltower Stadtverordnetenversammlung jetzt nach der Wahl.

Wie geht es Ihnen?

Anna Emmendörffer: Mir geht es gut, ich bin allerdings zugegeben wirklich müde und werde noch etwas damit beschäftigt sein, das Schlafdefizit der letzten Monate aufzuholen.

Wie lief es am Wahlabend?

Wir hatten eine tolle Wahlparty und haben dort die Ergebnisse gespannt verfolgt, haben uns über die Ergebnisse in Brandenburg, Mecklenburg und Berlin gefreut. Das hätte noch besser sein können, wir sind aber davon überzeugt, dass unsere Themen, nämlich ein konsequenter Klimaschutz, die soziale Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft und die Stärkung unserer Demokratie, auch über dieses Wahlergebnis hinaus zentral ganz oben auf der Agenda stehen werden.

Anna Emmendörffer, Bündnis 90/Grüne Teltow, am Teltowkanal. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Sie haben den Einzug in den Bundestag nicht geschafft...

Ehrlich gesagt, war es auch immer eine mögliche Option, nicht gewählt zu werden. Es sah aber die letzten Wochen tatsächlich besser aus, als es am Ende ausging.

Sind Sie nicht enttäuscht?

Ich mache mir eher Gedanken, wie wir unsere Brandenburger Themen und die Themen junger Menschen jetzt mit weniger Stimmen im Bundestag gut vertreten können. Jetzt ist allerdings absolut nicht der Moment, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu schauen, wie die Veränderungen, die wir dringend benötigen, an anderen Stellen vorangebracht werden können.

Hätte der Wahlkampf für Sie anders laufen können?

Ich bin zufrieden, wie er gelaufen ist und wie er organisiert war. Wir waren ein starkes Team und haben unsere Ressourcen gut aufgeteilt. Mit Annalena Baerbock als Spitzenkandidatin haben wir hier in der Region für ihr Direktmandat im Wahlkreis und um die Kanzlerschaft kämpft. Ich gebe zu, dass ein besseres Ergebnis uns natürlich noch mehr gefreut hätte. Was jetzt für uns ansteht: Uns in Brandenburg noch besser aufzustellen, präsenter zu werden, unsere guten Themen den Menschen besser kommunizieren zu können, unsere Strukturen in allen Regionen zu stärken.

Anna Emmendörffer (Bündnisgrüne) beim Wahlforum in Treuenbrietzen. Quelle: Hermann M. Schröder

Wie ist Ihr nächstes politisches Ziel?

Das nächste Ziel ist, dass wir es auf allen politischen Ebenen schaffen, die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, eine Politik zu gestalten, die alle mitnimmt und dafür sorgt, dass es allen gut geht, da ist besonders im Bereich öffentliche Infrastruktur und beim ÖPNV viel zu tun. Für Brandenburg kämpfen wir auch für eine nachhaltige Energiewende und ein vorgezogenes Ende der Kohle. Das sind alles so riesige Themen, bei denen ich mich auch innerhalb der Partei einbringen kann – auch und gerade über den Wahlkampf hinaus.

Was machen Sie unmittelbar als nächstes?

Ich muss viel Bürozeug aufarbeiten – und dann beginnt das Studien-Semester wieder. Ich muss noch selbst herausfinden, wann genau. Und ich möchte mir jetzt wieder mehr Zeit für meine Freunde und Familie nehmen, die nicht bei den Grünen sind.

Von Konstanze Kobel-Höller