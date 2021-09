Kleinmachnow

Die Wähler Kleinmachnows haben dafür gesorgt, dass diese Bundestagswahl für ihre Gemeinde mit einigen Besonderheiten endete.

So konnte die Wahlbeteiligung von der Bundestagswahl 2017, die immerhin schon 89,2 Prozent betrug, noch einmal getoppt werden – die 90 Prozent wurden aber nicht geknackt. 89,7 Prozent der Wahlberechtigten gaben dieses Jahr ihre Stimme ab: 15.509 hätten dürfen, 13.905 haben ihre Kreuzchen auch tatsächlich gesetzt. 6217 von ihnen entschieden sich dabei zur Briefwahl, 7688 gingen lieber in ihr Wahllokal.

Kleinmachnow Bundestagswahl 2021 Ergebnis Quelle: MAZ

Während dabei die Wähler der SPD und der CDU ein wenig lieber zum Brief griffen als sich auf schönes Wetter für einen Spaziergang am Wahlsonntag zu verlassen, sieht es bei der AfD deutlich umgekehrt aus: 4,0 Prozent der Briefwahl und 6,7 Prozent der Vor-Ort-Wahl gingen bei den Zweitstimmen an sie, bei der Erststimme ist der Unterschied mit 3,5 Prozent bei der Briefwahl und 6,1 Prozent bei der Urnenwahl ebenfalls auffällig.

Wahlergebnis Kleinmachnow 23,4 Prozent der Zweitstimmen gingen in Kleinmachnow an die Grünen/B 90 (+9,0), knapp gefolgt von der SPD mit 23,2 Prozent (+5,8). Die CDU verlor 9,3 Prozentpunkte und landeet bei 20,6 Prozent. Die FDP schloss die Wahl mit 16,1 Prozent ab (+0,5), Die Linken verloren 5,1 Prozentpunkte und landeten bei 5,7 Prozent. Damit liegen sie aber immer noch vor der AfD, die 5,5 Prozent erreichte (-3,3). Bei der Erststimme konnte sich dennoch Olaf Scholz, SPD, mit 30,1 Prozent deutlich gegen Annalena Baerbock, Grüne/B 90 (23,4 Prozent) und Saskia Ludwig, CDU (21,7 Prozent) durchsetzen.

Kleinmachnow ist die einzige Kommune im Wahlkreis, bei der die Grünen die meisten Zweitstimmen erhielten. 23,4 Prozent gingen an sie, 23,2 Prozent an die SPD. In Stimmen handelt es sich dabei um einen Unterschied von 22: 3232 für die Grünen, 3210 für die SPD. Am stärksten waren die Grünen dabei im Wahlbezirk Steinweg-Grundschule II mit 33,4 Prozent der Stimmen – hier ist die SPD mit 19,8 Prozent als zweitstärkste Partei deutlich abgeschlagen.

Gewinner und Verlierer

Doch es geht auch anders: Die SPD konnte sich in der Maxim-Gorki-Gesamtschule I mit 27,4 Prozent durchsetzen – und verwies die Grünen mit 19,5 Prozent auf den zweiten Platz. Olaf Scholz erhielt hier sogar 37,7 Prozent der Erststimmen. Die AfD konnte in diesem Wahlbezirk übrigens 13,8 Prozent erringen – obwohl sie in Kleinmachnow ansonsten mit 5,5 Prozent zu den klaren Verlierern gehört.

Auch einen Wahlbezirk ohne Sieger gibt es: Im Weinberg-Gymnasium erhielten sowohl die CDU, als auch die SPD jeweils 97 Stimmen, sodass keine Stimmenmehrheit vorhanden ist. Und im Wahlbezirk Augustinum konnte sich die CDU sogar mit 32,3 Prozent als stärkste Partei durchsetzen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Apropos Gewinner und Verlierer: Klarer Verlierer in Kleinmachnow ist die CDU, die ein Minus von 9,3 Prozent einstecken musste. Die Linken verloren 5,1 Prozent, die AfD 3,3 Prozent. Die Gewinner sind hier allen voran die Grünen mit einem Plus von 9,0 Prozent, und die SPD mit einem Zugewinn von 5,8 Prozent. Die FDP gewann hier nur 0,5 Prozent dazu. Die Basis stieg in Kleinmachnow mit 1,4 Prozent ein und bleibt damit weiterhin unbedeutend.

Von Konstanze Kobel-Höller