Potsdam-Mittelmark

Die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus könnte zu einer Bedrohung für die Bereiche in der Gesellschaft werden, die kritische Infrastruktur genannt werden. Fahren noch alle Busse, können die Rettungswagen und -wachen voll besetzt werden und wird der Müll noch abgeholt, wenn es zu Personalengpässen wegen Infektions- und Quarantänefällen in Betrieben kommt? Die kritische Infrastruktur im Landkreis Potsdam-Mittelmark sieht sich gerüstet für eine Omikron-Welle.

Regiobus kürzt im Ernstfall die Takte

Regiobus sieht sich durch die bereits ergriffenen Corona-Schutzmaßnahmen vorbereitet, erklärte Geschäftsführer Martin Grießner auf Nachfrage. An den Fahrerkabinen befinden sich Schutzscheiben, die Handläufe und Griffe werden mit Langzeitdesinfektion behandelt, es gibt antivirale Luftfilter, die erste Sitzreihe ist gesperrt und im Bus können keine Fahrkarten mehr verkauft werden. Die Fahrgäste würden ihren Beitrag mit der Einhaltung der 3G-Regel leisten. „Da der Infektionsweg der Omikron-Variante nach aktuellem Kenntnisstand der selbe ist wie bei den bisherigen Corona-Varianten, sollten diese Maßnahmen auch hier den Schutz vor Ansteckung gewährleisten“, so Martin Grießner.

Falls es zu größeren Personalausfällen kommt, greift ein Notfallplan, der das Ziel verfolgt, das Liniennetz aufrecht zu erhalten. „Kürzungen werden eher in der Taktfrequenz als am Linienangebot vorgenommen“, sagt der Geschäftsführer. Um Ausfälle zu vermeiden, könnten auch Mitarbeiter der Verwaltung einspringen, die eine entsprechende Fahrerlaubnis haben. 450 Mitarbeiter beschäftigt Regiobus insgesamt, davon 327 im Fahrdienst. Fünf Mitarbeiter fallen aktuell wegen einer Corona-Infektion aus.

Haus- und Biomüll haben oberste Priorität

Bei der Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark (APM) würde ebenfalls ein Pandemieplan greifen. Sprecherin Mona Belz erklärte, dass die Entsorgung von Hausmüll, Bio- und medizinischem Abfall im Falle des Falles die oberste Priorität besitzen. „Durch unser gut organisiertes Hygienekonzept und das umsichtige Handeln unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wir sensibilisiert und tun prophylaktisch alles uns Mögliche dafür, gut durch diese Zeiten zu kommen“, sagte sie. Sollte der Notfallplan greifen, würden die Bürger unverzüglich über die Medien informiert werden.

Auch die Rettungsdienste im Landkreis sind vorbereitet. „Alle drei Leistungserbringer haben Personalausfallkonzepte, die einen kurz- und mittelfristigen Personalausfall kompensieren können“, sagte Klaus-Dieter Hallex, Fachdienstleiter Rettungswesen im Landkreis. Rettungswachen werden in Potsdam-Mittelmark im Auftrag des Kreises von der Johanniter Unfallhilfe, von der Rettungsdienst gGmbH des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und von der Promedica Rettungsdienst GmbH geführt.

Krankenstand noch nicht dramatisch

Aktuell gebe es in den Rettungswachen zwar einen erhöhten Krankenstand, „die Einsatzbereitschaft ist jedoch nicht gefährdet“, sagte Hallex. „Alle Einsatzfahrzeuge können mit dem entsprechend qualifizierten Personal besetzt werden“, so der Rettungsdienstleiter. Die Brandenburger Polizei sieht sich ebenfalls auf den Ernstfall präpariert und habe interne Vorbereitungen getroffen sowie Gespräche geführt, sodass sie bei entsprechender Entwicklung der pandemischen Lage agieren könne. Landesweit seien derzeit nur zwei Prozent der Beamten coronabedingt nicht im Dienst.

Kurz vor den Weihnachtstagen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis weiter rückläufig. Am Donnerstag beziffert sie das Gesundheitsministerium für Potsdam-Mittelmark mit 365,2 (Vortag 411,6). Den Angaben des Landes zufolge sind 86 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Laut Kreisverwaltung sind es 118, von denen die meisten in Werder (15), Bad Belzig (12), Beelitz, Beetzsee und Brück (je 10) zuzuordnen sind. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen in Potsdam-Mittelmark steigt laut Ministerium auf 16.293.

In der Kreisstatistik wurde am Donnerstag eine Korrektur bei der Zahl der Verstorbenen vorgenommen: Demnach fällt ein aus Kleinmachnow vermeldeter Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus heraus und die Zahl der seit Pandemie-Beginn verstorbenen Mittelmärker beträgt jetzt wieder 241.

Von Jens Steglich und Luise Fröhlich