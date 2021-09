Teltow

Autofahrer und Busfahrgäste, die auf der Mahlower Straße unterwegs sind, brauchen derzeit viel Geduld. Denn der Verkehr staut sich bis zu anderthalb Kilometer weit in beide Richtungen. Grund ist der Umbau der Bushaltestellen am Regionalbahnhof. Mit Längen von etwa 60 Metern seien die vorhandenen Busbuchten „unterdimensioniert“ gewesen, teilt die Stadt auf MAZ-Anfrage mit. Als Norm brauchten Busbuchten 88 Meter Länge, erklärt Stadtsprecher Jürgen Stich, damit die Busse „gerade und ohne Lücken“ zum Bordstein anhalten könnten.

Da die Umbauarbeiten eine halbseitige Straßensperrung erfordern, wird der Verkehr aktuell per Baustellenampel geregelt. Diese soll zwar am Freitag mit Beendigung der Bauarbeiten verschwinden. Die Probleme auf der Mahlower Straße würden sich jedoch eher verstärken, vermutet der Stadtverordnete Rolf Kasdorf (Freie Wähler/BIT/BfB). Im Zuge des Umbaus werde der Haltebereich aus den Buchten auf die Fahrbahn verlagert. Halten die Busse für den Ein- und Ausstieg, muss der Verkehr dahinter warten. „Das kann schon mal zwei Minuten dauern, wenn da im Berufsverkehr 30 oder 40 Leute einsteigen“, hat der Kommunalpolitiker beobachtet.

„Tolerable, übliche Verkehrseinschränkungen“

Die Stadt verweist hierbei auf zwei weitere Haltestellen auf der Fahrbahn in der Mahlower Straße. Ihrer Einschätzung nach wird es zwar „zu den üblichen Verkehrseinschränkungen“ im Berufsverkehr kommen: „Diese sind aber in der Gesamtbetrachtung als tolerabel einzuschätzen.“ Überdies habe sich die Stadt bei der Umsetzung der Baumaßnahme ganz bewusst für eine „bauliche Trennung zwischen den Fahrstreifen“ entschieden, um „ein Überholen der stehenden Busse zu verhindern“, so Stadtsprecher Stich weiter.

Zudem sollten Fußgänger die Fahrbahn sicher überqueren können. Daher wurde die Haltestelle der stadteinwärts fahrenden Linie etwa 100 Meter auf die Höhe der bereits existierenden Mittelinsel verlegt. Stadtauswärts soll die Bedarfsampel für Fußgänger wieder in Betrieb genommen werden.

Hält der Bus auf der Fahrbahn, müssen die dahinterstehenden Fahrzeuge warten und es kommt zum Stau. Quelle: Madlen Pilz

Ein weiteres Problem sieht Kasdorf beim Einbiegen auf die Hauptverkehrsstraße aus dem Stadtteil Sigridshorst heraus. Derzeit wird das noch durch die Baustellenampel geregelt. „Doch wenn die erst mal weg ist, kommt bei den durch die Bushalte bedingten Staus niemand mehr auf die Mahlower Straße rauf“, befürchtet der Teltower. Er wünscht sich, dass das Problem nach Abschluss der Bauarbeiten noch einmal geprüft wird.

Eine Funkampel etwa, die Busfahrer nach Bedarf bedienen können, käme dafür in Betracht. „Es gibt diese technischen Möglichkeiten“, sagt Kasdorf, „diese sollten hier zum Einsatz kommen.“ Andernfalls, so seine Befürchtung, würden ortskundige Autofahrer die Staus durch angrenzende Wohngebiete umfahren.

Verkehrstechnische Maßnahmen sind von der Stadt derzeit nicht geplant. Aber die Verwaltung werde „die Auswirkungen intensiv beobachten und falls notwendig die erforderlichen und geeigneten Maßnahmen ergreifen“, sagt Stich dazu.

Als der Rückbau der Bushaltestellen beschlossen wurde, sei die Bevölkerungsentwicklung bei den Planungen nicht ausreichend berücksichtigt worden, kritisiert Kasdorf. „Ich bin viel unterwegs. Ich weiß, was sich hier auf den Straßen zu verschiedenen Zeiten auch jetzt schon abspielt“, sagt er.

Rolf Kasdorf, Anlieger und Stadtverordneter (Freie Wähler/BIT/BfB). Quelle: Madlen Pilz

Auf MAZ-Nachfrage, wie viele Wohneinheiten in den nächsten Jahren für Teltow entstehen, antwortet die Stadt nicht. Kasdorf geht von „Planungen für bis zu 750 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau“ aus. Und auch die Nachbargemeinden wachsen. Allein im direkt an Teltow angrenzenden Ortsteil Birkenhain stehen mehrere Grundstücke für eine Wohnbebauung zur Verfügung. Laut Wohnentwicklungsplan der Gemeinde Großbeeren sollen dort in den nächsten Jahren mehr als 60 Wohnungen entstehen. „Und auf jede Wohneinheit kommen statistisch gesehen zwei Fahrzeuge“, prognostiziert Kasdorf, „wir werden eine extreme Zunahme an Verkehr haben, das wird nicht zu verhindern sein.“

