Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Kreistag Potsdam-Mittelmark, Martin Szymczak, hat sich für eine finanzielle Entlastung der Kommunen in der Corona-Krise ausgesprochen. So soll in einem ersten Schritt die von den Städten und Gemeinden zu zahlende Kreisumlage um zwei auf 39,5 Prozent gesenkt werden. „Durch einen finanziellen Schutzschirm soll sichergestellt werden, dass die Funktionsfähigkeit der Kommunen gewährleistet wird. Das Leben und die Wirtschaft muss nach Beendigung der Krise wieder funktionieren“, teilte Szymczak der MAZ mit.

Löcher in den Haushalten

Auch wenn es derzeit noch keine seriöse Hochrechnung oder Prognose geben könne, werde die Corona- Krise enorme Löcher in die Haushalte der Kommunen, des Landkreises und deren Eigenbetriebe reißen, argumentiert der CDU-Fraktionschef. Vor allem bei der Gewerbesteuer sowie bei der Einkommenssteuer werden deutliche Einbrüche erwartet. Demgegenüber stehen krisenbedingte Mehrausgaben. Szymczak fordert deshalb Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) auf, einen Solidarpakt für die Kommunen zu schmieden.

Diskussion über Kreisentwicklungsbudget

Neben einer dauerhaften Senkung der Kreisumlage fordern die Christdemokraten eine Neubewertung des Kreisentwicklungsbudgets, vom dem derzeit insbesondere die haushaltsschwachen Kommunen profitieren. „Unter dem Blickwinkel der Corona-Krise schlagen wir eine Aufstockung der Mittel und eine Diskussion über die künftige Verteilung der Gelder vor. Wegen der Pandemie kann diese anders als bisher aussehen“, hieß es am Mittwoch aus der CDU-Fraktion auf Nachfrage.

Kritik an Landrat

Überdies müsse der Kreis den Kommunen die Mehraufwendungen zu Bekämpfung der Coronakrise vor Ort erstatten. In diesem Zusammenhang kritisierte Szymczak den Umgang des Kreises mit den privaten Näherinnen der Mund-Nase-Masken. Für ihn sei es ein Armutszeugnis, dass der Landrat in einem öffentlichen Aufruf dieses private Engagement einfordere und sich dann nicht in der Lage sehe, die Materialkosten zu tragen.

Von Frank Bürstenbinder