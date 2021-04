Brandenburg/H

Hinter den Kulissen bereiten die Spitzen von CDU, Freien Wählern und SPD die Neuorganisation des Brandenburger Rathauses vor. Dafür sollen noch im April Fakten geschaffen werden. Darauf haben sich die Spitzen der Parteien und Fraktionen – bisher noch ohne Zustimmung ihrer Parteigremien – dieser Tage verständigt.

Die Zustimmung gilt aber als sicher. Oberbürgermeister Steffen Scheller wird dafür drei Beschlüsse vorbereiten, die bereits am 19. April im Hauptausschuss eingebracht und zur Stadtverordnetenversammlung (SVV) am 28. April beschlossen werden sollen. Dabei geht es nicht um Kleinigkeiten sondern sogar die Änderung der Hauptsatzung, für die Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder von 24 (von 46) Stadtverordneten stimmen muss.

Denn bisher ist die Zahl der Beigeordneten auf maximal drei beschränkt. Doch die drei neuen Partner scheinen sich zumindest an der Spitze jetzt einig: Vier Beigeordnete soll es künftig sein. Noch im November 2020 hatte die CDU-Vorsitzende Dietlind Tiemann erklärt: Es gäbe keinen Grund die Rathausspitze breiter als bisher zu machen.

Geben künftig die Linie vor: Links Im Hintergrund Jean Schaffer und Steffen Scheller (CDU). Im Vordergrund von links Norbert Langerwisch und Dirk Stieger (FW). Zusammen mit Dietlind Tiemann, Daniel Keip, Nicole Näther, Britta Kornmesser und Walter Paaschen wurden jetzt hinter den Kulissen neue Strukturen und Posten vereinbart. Quelle: Rüdiger Böhme

Scheller sei CDU-Mitglied und habe sich mit Michael Müller einen parteilosen Vize geholt. Zwei weitere Beigeordnete würden reichen. Und wenn Müllers Befähigung für einen höheren Dienst nicht ausreiche, den in der Rathausspitze mindestens eine Person neben dem OB mitbringen müsse, dann sei in der Ausschreibung nach dem Ausscheiden von Wolfgang Erlebach und Michael Brandt darauf zu achten, dass ein Vertreter der SPD oder der FW die Voraussetzungen erfüllt, sagte Tiemann.

Doch davon ist nicht mehr die Rede seit die SPD das Finanzressort beanspruchte und die CDU ihnen die kalten Schulter zeigte mit dem Verweis: Dieses Ressort gebe man nicht in die Hände der SPD sondern wolle es zusätzlich selbst. Um den Rest könnten sich SPD und FW bemühen.

Steffen Scheller, Oberbürgermeister Stadt Brandenburg an der Havel, organisiert das Rathaus neu. Quelle: Rüdiger Böhme

Neben der Hauptsatzung muss auch der Stellenplan geändert und um die zusätzliche Beigeordnetenstelle erweitert werden. Als dritten Beschluss soll Scheller die Vertretungsregelung innerhalb des Rathauses nach außen hin neu regeln. Klar ist: Ist Scheller nicht da, hat Müller das Sagen. Ist auch der nicht anwesend, soll der Beigeordnete für Personal und Organisation das Ruder übernehmen. Ist auch der unpässlich, wird der Beigeordnete für Finanzen der Boss. Damit ist auch klar wer künftig wo welche Rolle spielt.

Die SPD hat sich den dritten Rang gesichert. Denn sie will ihren Unterbezirksvorsitzenden Daniel Keip – da man ihm die Finanzen verwehrt – als Beigeordneten für die Bereiche Personal, Ordnung, Sicherheit, Kultur und Organisation sowie das Gesundheitsressort ins Rathaus entsenden.

Karriereschritt für Daniel Keip

Dem Vernehmen nach haben die Parteivorsitzenden Daniel Keip und Nicole Näther sowie die Fraktionschefin Britta Kornmesser das mit der CDU – Dietlind Tiemann, Jean Schaffer, Steffen Scheller und Walter Paaschen und den FW – Norbert Langerwisch und Dirk Stieger – bereits so vereinbart. Für diese Rochade sind einige Umstrukturierungen im Rathaus vonnöten.

Der bisherige Fachbereich VII mit den Verwaltungsdiensten, dem Standortmarketing und der Digitalisierung) sowie der Fachbereich I mit Organisation, Personal, Schule und Sport werden aufgelöst und neu gebildet. Aus dem Fachbereich IV – bestehend aus Jugend, Soziales, Gesundheit – wird der Gesundheitsbereich Ende 2021 in den Fachbereich V mit Ordnung und Sicherheit verschoben.

Umfangreiche Änderungen

Mit den Fachbereichen I -also Verwaltungsorganisation, Personal und zentrale Dienste – sowie dem Fachbereich III mit der Kultur sowie den Fachbereich V mit Ordnung, Sicherheit und Gesundheit würde Keip in der Tat ein große Ressort verantworten.

Ihm in der Verwaltungshierarchie folgen würde der zukünftig Beigeordnete für Finanzen und Beteiligungen, dem auch die Feuerwehr unterstehen soll und der ein CDU-Parteibuch tragen wird und dessen Name bisher nur in den Kreisen von CDU und FW kursiert.

Der vierte Beigeordnete Uwe Freimuth, aufgestellt von den Freien Wählern, wird für Schule, Sport, Tourismus und Wirtschaft sowie Jugend und Soziales sowie das Jobcenter zuständig sein.

Michael Müller hat zwar kein ihn unterstützendes politisches Lager, als Bürgermeister bleibt er gleichwohl für sensiblen Ressorts Stadtplanung, das Bauen und die Umwelt zuständig.

Wenige Ämter bei Scheller

Oberbürgermeister Steffen Scheller, will, wie er Montag der MAZ bestätigte, zukünftig mehr die generelle Linie im Rathaus vorgeben. Deshalb werde ihm in der neuen Struktur nur noch der Stabsbereich, das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, das Marienbad, das Rechtsamt und das Controlling zugeordnet bleiben.

Was nicht heißt, dass Scheller nicht im Detail die Prozesse kennt. Als Aufsichtsratschef der Stadtwerke und künftiger AR-Chef des Brandenburger Theaters wird er ebenso die Prozesse zu begleiten wissen wie über die Arbeit im Rathaus, im Hauptausschuss oder der SVV.

Steht die Mehrheit?

Es bleibt abzuwarten, ob sich die neuen Koalitionäre mit ihrem Plan durchsetzen können. Ursprünglich hatte die SPD erklärt, ein vierter Beigeordneter sei mit ihr nicht machbar. Auch war die Abstimmung über eine Zusammenarbeit äußert knapp mit einem Ja ausgegangen. In der SVV würde die neue Koalition über eine knappe Mehrheit für die Änderung der Hauptsatzung verfügen.

Die CDU bringt zwölf Stadtverordnete und den OB mit, die FW fünf Stadtverordnete, die SPD weitere acht Stimmen. Das wären 26 Stimmen, 24 sind für die Änderung der Hauptsatzung nötig. Die CDU-Vorsitzende hat ebenso wie die SPD erklärt, ein vierter Beigeordneter sei nicht nötig. Vereinbart wurde intern anderes. Die Wahrheit wird sich am 28. April zeigen.

Von Benno Rougk