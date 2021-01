Mittelmark

An diesem Dienstag beginnt der Sitzungsreigen der Fachausschüsse des Kreistages im neuen Jahr. Den Anfang machen der Bildungsausschuss und der Ausschuss für Standorteentwicklung. Beide Sitzungen finden coronabedingt als Videoschaltungen statt. Einer der Tagesordnungspunkte ist der jetzt vorliegende Haushaltsentwurf 2021 für den Landkreis. Gleich mit drei Beschlussvorlagen wollen die CDU-Fraktion und die Fraktion BVB Freie Wähler FBB die politische Diskussion über den Etat befeuern. So fordern Christdemokraten und Freie Wähler drei Millionen Euro für den Neubau, Umbau und die Modernisierung von Kitas und Schulen. Details soll eine Zuwendungsrichtlinie regeln.

Einnahmeverluste erwartet

Nach Ansicht von CDU und Freie Wähler im Kreistag wird sich coronabedingt die Handlungsfähigkeit der Kommunen ab 2022 dramatisch verschlechtern. „Dann werden die Einnahmeverluste auf die Haushalte durchschlagen. Der Investitionsbedarf wird bei weitem nicht mehr vom Kreisentwicklungsbudget aufgefangen“, sagte CDU-Fraktionschef Martin Szcymczak der MAZ als Begründung für den Vorstoß. In einer zweiten Beschlussvorlage schlagen beide Fraktionen einen Fördertopf von einer Million Euro vor. Auch dieses Geld soll den Städten und Gemeinden zur Kofinanzierung zur Verfügung gestellt werden. In diesem Fall für die Umsetzung des Förderprogramms des Bundes „Digital-Pakt Schule“. Szcymczak: „Weil es Kommunen gibt, die nicht einmal die Eigenmittel zusammenbekommen, muss der Landkreis draufsatteln.“ Es sollen keine besonderen Voraussetzungen verlangt werden. Lediglich der zweckgebundene Verwendungsnachweis sei zu erbringen.

Anzeige

Investitionen in Sportstätten

Und noch einen dritten Punkt für das Infrastrukturprogramm 2021-2025 bringen die mittelmärkische CDU und die Freien Wähler in die Haushaltsdebatte ein. So soll der Landkreis mit jährlich 250 000 Euro Investitionen in Sportstätten unterstützen. Und zwar mit einer maximalen Fördersumme von 50 Prozent der Gesamtkosten. Verwalten soll diese Zuwendungen der Kreissportbund. Nach jetzigem Zeitplan wird der Kreistag am 4. März über den Haushalt beschließen.

Von Frank Bürstenbinder