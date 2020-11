Chronisten legen neuen Heimatkalender untern Weihnachtsbaum

Heimatkalender haben eine lange Tradition. Sie lebte nach der Wende 1990 wieder auf. Nach einer längeren Pause ab 2000 gibt die Chronistenvereinigung Potsdam-Mittelmark seit vier Jahren den Heimatkalender heraus.

In Preußen gab es Heimatkalender schon vor gut 300 Jahren. Jeder Bauer sollte ein Buch haben, in dem alles drin steht, was an Terminen im Jahr ansteht. Daher stamme der Begriff Kalender im „ Heimatkalender“.