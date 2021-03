Click-and-Meet-Angebot im Brandenburger Einkaufszentrum Wust

Brandenburg/H

Im Brandenburger Einkaufszentrum Wust öffnen diese Woche zahlreiche weitere Geschäfte wieder mit einem Click & Meet-Angebot. Die Kundinnen und Kunden können dabei nach vorheriger Terminvereinbarung in den jeweiligen Geschäften einkaufen und sich beraten lassen. Insgesamt haben im Brandenburger Einkaufszentrum damit jetzt 26 Geschäfte geöffnet: neben den gastronomischen To-Go-Anbietern bieten 16 davon Click & Meet an und weitere sechs Geschäfte der Grundversorgung wie Lebensmittelanbieter, Optiker, Zoofachgeschäft, Baumarkt, Zeitungsladen und Apotheke haben wie bisher auch weiterhin regulär geöffnet.

Um das Click & Meet-Angebot wahrzunehmen, müssen die Kundinnen und Kunden vor ihrem Einkauf direkt bei den jeweiligen Geschäften einen Termin für ihren Besuch vereinbaren und können dann zu dem vereinbarten Termin dort einkaufen. Die teilnehmenden Geschäfte und Kontaktdaten zur Terminvereinbarung sind auf der Website des Brandenburger Einkaufszentrum Wust unter www.brandenburger-einkaufszentrum-wust.de aufgeführt. Einen gemeinsamen Termin für alle Geschäfte im Center sieht die behördliche Verordnung nicht vor. Bei den Grundversorgern ist auch weiterhin keine Terminvereinbarung notwendig.

„Wir freuen uns, dass mit dem Click & Meet-Angebot jetzt wieder viele weitere Geschäfte in unserem Center öffnen und die Kunden persönlich mit Termin begrüßen dürfen. Das ist immerhin ein erster Schritt in Richtung Wiedereröffnung für unsere Händler und die Geschäfte, auch wenn Click & Meet natürlich kein Ersatz für eine reguläre Öffnung der Geschäfte ist und vielen Händlern in ihrer schwierigen Lage nur sehr bedingt hilft.“, so der Center-Manager Stephan Raml. „Gemeinsam mit unseren Mietern sind wir bestens auf die Kundinnen und Kunden vorbereitet und bieten ihnen mit unseren erprobten Präventions- und Hygienekonzepten ein sicheres und entspanntes Einkaufen.“

Im Einkaufszentrum Wust bietet viele Geschäfte den Click & Meet-Service an. Quelle: redos Gruppe

Das umfangreiche und von einem unabhängigen Institut geprüfte und zertifizierte Hygiene- und Präventionskonzept im Center umfasst unter anderem Desinfektionsstationen an allen Eingängen, umfangreiche Informationen und regelmäßige Lautsprecherdurchsagen zur Einhaltung der AHA-Regeln sowie Abstandsmarkierungen und Wegeleitsysteme an erforderlichen Stellen im Center und vor bestimmten Geschäften.

Über die automatische, digitale Besucherzählanlage wird die Besuchermenge im Center zudem jederzeit überwacht und kann bei Bedarf begrenzt werden. Zudem wird bei Notwendigkeit ein Warteschlangen-Management umgesetzt und das Sicherheitspersonal aufgestockt. Die Händler haben ebenfalls eigene zusätzliche Präventionsmaßnahmen umgesetzt und sich mit digitalen Tools zur Terminvereinbarung vorbereitet.

App zur Kontaktnachverfolgung

„Wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen umgesetzt und sind bestens vorbereitet. Als erstes Fazit kann man schon jetzt sagen, dass die Kundinnen und Kunden sich vorbildlich verhalten und die ersten Tage mit Click & Meet wie erwartet ruhig verlaufen sind“, sagt Center-Manager Stephan Raml.

Viele der großen Händler setzen zudem die LUCA-App ein und empfehlen den Kunden diese zu nutzen, um für noch mehr Sicherheit und eine präzise Kontaktnachverfolgung zu sorgen.

