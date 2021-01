Kleinmachnow

Eigene, unabhängige Wege geht das Coda Jugendkammerorchester wieder. „Wir haben uns von der Kreismusikschule getrennt, weil wir zu vieles, was wir gern gemacht hätten, dort nicht umsetzen konnten“, sagt Valerie Robeson-Gröling, die Leiterin des Ensembles. „Wir wollen uns weiterentwickeln.“ Gerade im vergangenen Jahr habe es zu wenig Unterstützung von der Musikschule gegeben, die Elternschaft der jungen Musiker stehe dagegen mit vollem Engagement hinter dem Orchester.

Nach Erstaufführung Orchester gegründet

Begonnen hatte die Geschichte des Ensembles vor acht Jahren, als die allererste Probe für einen Auftritt beim „Berlin International Music Project“ in der internationalen Schule auf dem Kleinmachnower Seeberg stattfand. Als nach der Aufführung mehrere Kinder und Eltern weitermachen wollten, gab es ab Mai 2013 regelmäßige Treffen unter dem Namen Coda Jugendkammerorchester. Rasch kam zu den Kindern der Berlin Brandenburg International School (BBIS) auch Unterstützung aus der Waldorfschule und dann auch anderer Schulen. Der Zulauf war groß. „Wir haben bemerkt, es gibt zu wenig Angebote mit Anspruch“, so Robeson-Gröling. 2015 kam es dann zur Fusion mit der Kreismusikschule, die bis zum Herbst vorigen Jahres andauerte.

Während Corona probt das Coda Jugendkammerorchester in kleinen Gruppen und mit Maske. Quelle: privat

Nun möchte die Orchesterleiterin, unterstützt von ihrem Mann Ralf Gröling, neu durchstarten. Beide sind Profi-Musiker, sie hat Querflöte im Symphonischen Orchester Berlin gespielt, er ist Percussionist an der Deutschen Oper. Viele Eltern der jungen Orchestermitglieder seien Berufskollegen, so die beiden. Der Anspruch ist daher hoch. „Wir treten nicht auf, wenn es schief klingt.“ Erst im zurückliegenden Jahr wurde das Ensemble zum zweiten Mal in Folge mit dem Jugendkulturpreis des Landkreises ausgezeichnet. Dieses Mal für sein Friedenskonzert vor der Kirche auf dem Stahnsdorfer Südwestkirchhof, bei dem die Mitglieder im September nicht nur Musik machten, sondern auch selbst verfasste Texte zu Krieg, Frieden und Corona präsentierten.

Orchestermitglieder finden Kammermusik toll

25 Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 20 Jahren sind die Streicher, Bläser, Schlagzeuger und Klavierspieler für das Orchester. Sie alle treten bei Konzerten auf, machen Kammermusik in kleinen Gruppen, treten solistisch mit dem Orchester auf und freuen sich auf die Chor-Wochenenden. Auch eine dritte Reise zu einem Top-Jugend-Orchester in Südengland war eigentlich für 2020 geplant, finanziell unterstützt durch den Bund, doch Corona kam dazwischen. Nun ist sie für dieses Jahr geplant. Diesmal ist aber auch ein Plan B für ein digitales Programm nötig, um die finanziellen Mittel erneut bewilligt zu bekommen, sagt Robeson-Gröling.

Valerie Robeson-Gröling, Leiterin des Coda Jugendkammerorchesters. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Doch warum der Einsatz? „Wir sind beide in guten Jugendorchestern groß geworden und es war eigentlich die schönste Zeit unseres Lebens“, sagt das Paar. „Es ist unsere absolute Passion, das weiterzugeben.“ Dabei freuen sich die beiden nicht nur über die Top-Spieler, versichern sie, sondern auch darüber, wenn die vielleicht nicht ganz so großen Künstler ihnen sagen, dass die Musik so toll ist und wenn sie sehen, wie sich die Kinder entfalten. Viele Orchestermitglieder spielen in der Deutschen Streicherphilharmonie, der Philharmonie Brandenburg oder sind Wettbewerbs-Preisträger. Doch letzteres sei nicht wichtig. „Bei uns spielt man miteinander, nicht gegeneinander.“

Von Konstanze Kobel-Höller