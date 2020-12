Containerbrand in Kleinmachnow bedroht Wohnhaus

Kleinmachnow

Am Zehlendorfer Damm brannte am Donnerstagmorgen ein Müllcontainer. Gegen 5.15 Uhr meldete sich deshalb ein aufmerksamer Zeuge bei der Rettungsleitstelle. Der Müllcontainer stand direkt an einem Wohnhaus, so dass ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude nicht auszuschließen war. Ein Anwohner begann mit der Brandbekämpfung, der Feuerwehr gelang es anschließend, das Feuer soweit einzudämmen, dass keine Gefahr für das Wohnhaus mehr bestand. Die Brandursache konnte noch nicht ermittelt werden. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen und es wurden Spuren gesichert.

Von MAZonline