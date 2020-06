Brandenburg/H

Die MAZ sucht den coolsten Hausmeister der Stadt und der Region. Und Ihr und Sie liebe junge und ältere Leser der Heimatzeitung sollen entscheiden, wer das ist. Kennt ihr, liebe Schüler jemanden, der das Zeug dazu hat.

Haben Sie, liebe Eltern und Lehrer, einen Kandidaten im Blick, der die Krone für verdient? Dann bitte her mit dem Vorschlag und einer kurzen Begründung der Wahl für das große MAZ-Voting. Zwei Wochen lang können Schüler, Eltern, Lehrer und alle Havelstädter ihren Lieblings-Hausmeister nominieren, dann läuft die Abstimmung eine Woche lang.

Ein Kümmerer für jeden Anlass

Fakt ist: Hausmeister kennen jedes Detail an ihrem Arbeitsplatz, achten darauf, dass das Licht im Unternehmen, der Sporthalle, dem Jugendclub aus ist und testen, ob die Technik funktioniert. Auch wenn einige Schüler ihre Hausmeister wochenlang nicht gesehen haben, sind wir sicher, dass die Frauen und Männer in ihren Turnhallen, Sportplätzen und Schulhöfen unterwegs sind, um alles in Ordnung zu halten. Umso mehr verdienen sie es, dass ihr euch etwas Zeit nehmt und Vorschläge unterbreitet, wer die Auszeichnung verdient.

Einmal öffentlich Danke sagen!

MAZ-Leser sind vielleicht auch bei der Siegerehrung dabei und erleben dann, welchen Pokal der Gewinner erhält. Schicken Sie eine Mail mit dem Namen und der Schule an die Redaktion. Vielleicht haben Sie sogar ein Foto von eurem Champion parat. Die MAZ sammelt alle Vorschläge und stellt Kandidaten vor.

Info: Bitte nominieren Sie die Kandidaten, senden Sie eine Mail mit einer kurzen Begründung an brandenburg-stadt@maz-online.de oder rufen Sie direkt bei der MAZ unter 033815256-0 (von Montag bis Freitag zwischen 10 und 16 Uhr) an. Zwei Wochen lang sind Nominierungen möglich, direkt danach startet das Online-Voting.

