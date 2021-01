Potsdam

Potsdam ist eine Insel, doch das schützt die Potsdamer nicht davor, überschwemmt zu werden. Zum Beispiel vor Berlinern, die den 15-Kilometer-Radius ausreizen wollen, der neuerdings auch für sie gilt, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz über 200 steigt. Am 12. und 13. Januar schrammte sie ganz knapp darunter vorbei.

Bis wohin aber dürfen die Berliner eigentlich genau ohne triftigen Grund reisen? Und wo wäre man – böse gesprochen – als Potsdamer vor ihnen „sicher“, wenn man von Berlinern gerade die Schnauze voll hat?

Die MAZ hat das Maßband angelegt und einen Blick auf die Karte geworfen. Die erste Erkenntnis: In Potsdam kann man auch im letzten Winkel Uetz-Paarens oder im Wildpark ganz legal auf Berliner Treffen, in den Schlossparks sowieso. Das gesamte Stadtgebiet liegt im Corona-Speckgürtel der Hauptstadt.

Im Potsdamer Umland müssen Berliner aufpassen

Kritischer wird es in den Umlandgemeinden. Die Döberitzer Heide im Norden – sowieso gerade bestens für ausführliche Spaziergänge geeignet, bevor man im Homeoffice einen Lagerkoller bekommt – darf auch von Berliner Ausflüglern betreten werden. Nauen, Ketzin oder das schöne Paretz direkt hinter der Potsdam Stadtgrenze ist dagegen Sperrgebiet für die Hauptstädter, wenn man die Messlatte am Groß Glienicker See anlegt.

Das schöne Paretz liegt direkt hinter der Potsdamer Stadtgrenze. Für Berliner ist das zu weit.

Das Kap des Südwestens von Berlin liegt in Steinstücken. Die einst von der Berliner Mauer umgebene Ortslage reicht nach Babelsberg hinein und verschafft den Hauptstädtern damit Ausflugsmöglichkeiten, die von Caputh über Michendorf und Nuthetal bis hinter Ludwigsfelde reichen. Von dort aus gemessen reicht der 15-Kilometer-Radius bis kurz vor Seddin. Den Großen Seddiner See können die Berliner zwar besuchen, ihn streng genommen aber nicht umrunden.

Der Große Seddiner See ist neuerdings Grenzgebiet für Berliner.

Auf dem Boot könnten Berliner Potsdam umrunden

Apropos Wasser. Auch auf Gewässern gilt die unsichtbare 15-Kilometer-Grenze. Mitten durch die Glienicker Lake – jenen Teil der Havel zwischen Park Babelsberg und Glienicker Brücke – verläuft die Landesgrenze zwischen Berlin und Brandenburg. Die Bootsbesitzer unter den Berliner dürfen die Havel weiter flussabwärts über den Tiefen See und die Neue Fahrt an Potsdam vorbei schippern. Auch der gesamte Templiner See steht ihrem Bootsausflug frei zur Verfügung.

Buchstäblich grenzwertig wird es am schönen Schwielowsee. In Caputh anlegen? Natürlich! Aber wehe, ein Berliner Boot macht sich auf den Weg nach Ferch am südwestlichen Zipfel des Gewässers. Die dortige Marina im Mühlgrund bleibt unerreichbar. Die Umrundung der Insel Potsdam bleibt allerdings erlaubt. Denn Geltow, Glindow, ein großer Teil der Stadt Werder und damit auch der Weg über den Zernsee und die Wublitz zum Sacrow-Paretzer Kanal liegen innerhalb des Radius.

Das Satellitenbild zeigt, welche Schönheiten den Berlinern nun entgehen. Wald und Wasser ist zumindest teilweise unerreichbar geworden.

Es bleiben den Berlinern also weiterhin viele Möglichkeiten, der Großstadt zu entfliehen. Die Potsdamer dagegen können vor Berlinern nur in Richtung Havelland und Fläming flüchten.

Drei Tipps für Potsdamer im Umland

Daraus ergeben sich nun drei Tipps für Potsdamer, die innerhalb des eigenen Radius liegen, für die lieben Berliner aber vorerst unerreichbar sind: Im Süden der Naturpark-Nuthe-Nieplitz hinter Seddin, im Südwesten die Fercher Wälder und die Beelitzer Heilstätten hinter dem Schwielowsee und im Westen die Havellandschaft rund um Ketzin.

Und wenn Ihnen das mit den Berlinern ganz egal ist, dann empfehlen Ihnen Potsdamer Stadtführer diese schönen Spaziergänge in Potsdam:

