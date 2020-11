Corona-Bekämpfung: Potsdam-Mittelmark hat Kapazitäten ausgeschöpft

Potsdam-Mittelmark

Mit seinen Kapazitäten in Sachen Pandemie-Bekämpfung am Ende ist der Kreis Potsdam-Mittelmark. Doch was heißt das, wie geht es weiter und wie sieht es im Rest Brandenburgs aus?

„Wir haben Ende Oktober beim Land hinterlegt, dass wir unsere Kapazitäten ausgeschöpft haben und bei einem höheren Infektionsgeschehen nicht mehr viel geht“, so Sprecher Kai-Uwe Schwinzert. Sollte die Zahl der Infizierten in Potsdam-Mittelmark noch weiter steigen, wären die Kontaktnachverfolgung sowie die Anordnung der Quarantäne sowie deren Überprüfung nicht mehr gesichert.

Bis zu fünf Tage Reaktionszeit

„Wenn man versucht, einen Damm zu bauen und es kommt immer mehr Wasser, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder der Damm bricht, oder das Wasser fließt oben drüber“, vergleicht Schwinzert die Situation. „Irgendwann können Meldungen dann einfach nicht mehr verfolgt werden oder Quarantäne-Anweisungen kommen zu spät.“

Schon jetzt wird auf der Kreis-Homepage darauf hingewiesen, dass wegen der vielen Anfragen und der steigenden Fallzahlen mit einer Reaktionszeit von drei bis fünf Tagen gerechnet werden müsse. 250 Anrufe würden allein täglich bei der Corona-Hotline eingehen, so Kreissprecherin Andrea Metzler.

34 Personen mit Corona beschäftigt

Während der mit 217 000 Einwohnern größte Landkreis Brandenburgs also kurz vor dem Dammbruch steht, versuche man nun, mit einzelnen Maßnahmen „Löcher zu stopfen“, so Schwinzert. So sei etwa gestern Unterstützung vom Personalamt zugesagt worden. Derzeit seien von den 55 Beschäftigten des Gesundheitsamtes jene 13 des Teams „Hygiene und Umweltmedizin“ mit Corona beschäftigt, fünf davon seien Gesundheitsaufseher, die vor Ort beraten, Infektionen feststellen und die Quarantäne anordnen. 20 Soldaten und ein Containment-Scout des Robert-Koch-Institutes ( RKI) unterstützen die Kreis-Mitarbeiter. Zusätzlich wurde vorige Woche von Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) ein Amtshilfeersuchen an die Kommunen gestellt.

Landrat Wolfgang Blasig (SPD) hat die Kommunen um Hilfe gebeten. Quelle: René Gaffron

Zum Vergleich: In Märkisch-Oderland (196 000 Einwohner) sind 45 Mitarbeiter im Einsatz, neun davon sind Gesundheitsaufseher. Unterstützt werden sie von 15 Bundeswehr-Soldaten. Im Potsdamer Gesundheitsamt arbeiten rund 30 Personen an Corona, dazu helfen 35 Mitglieder der Bundeswehr. Bis zu 50 Kollegen aus anderen Verwaltungsbereichen sollen zudem künftig bei der Kontaktnachverfolgung helfen. Im Barnim, mit 185 000 Einwohnern der viertgrößte Kreis, arbeiten aktuell sogar rund 80 Personen am Thema Corona, 14 weitere beginnen demnächst. Zusätzlich werden sie von 15 Soldaten und zwei Containment-Scouts unterstützt. Hier sind sechs Gesundheitsaufseher, sieben Ärztinnen und drei Honorarärzte im Einsatz.

Doch auch Hilfe aus anderen Quellen konnten die Kreise und Städte auftun: Brandenburg/Havel, Cottbus und Oberhavel haben jeweils rund 40 Kollegen und Kolleginnen aus anderen Abteilungen geschult, Oberhavel hat außerdem – wie auch Spree-Neiße – die Unterstützung eines Mitarbeiters, der über das Bundesverwaltungsamt abgeordnet wurde und bei der Kontaktnachverfolgung hilft. In der Prignitz wurden sechs Arbeitskräfte über das Jobcenter gewonnen und der Nachbarkreis Teltow-Fläming meldet unter anderem acht externe Helfer aus dem Robert-Koch-Institut, dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen sowie Hilfskräfte von Personaldienstleistern.

Einsatz am Wochenende

Flächendeckend arbeiten die Gesundheitsämter hier in teilweise beachtlicher Besetzung auch am Wochenende, selbst die Hotline ist häufig erreichbar. So besteht in Frankfurt/Oder rund um die Uhr Dienstbereitschaft, am Wochenende wird ausschließlich an der Pandemie-Eindämmung gearbeitet. In der Prignitz – dem kleinsten Landkreis mit rund 77 000 Einwohnern – steht Besorgten die Hotline auch samstags und sonntags mindestens vier Stunden lang zur Verfügung, Kontaktverfolgung und andere Aufgaben werden ebenfalls erledigt.

Ähnliches gilt für Cottbus, Spree-Neiße, Teltow-Fläming, Oder-Spree und weitere Kreise. Dahme-Spreewald (171 000 Einwohner) deckt am Wochenende den Tagesdienst mit drei Personen ab, bis zu zwei Mitarbeiter haben 24-Stunden-Rufbereitschaft, und Märkisch-Oderland (196 000 Einwohner) besetzt sein Gesundheitsamt die gesamte Woche über im Zwei-Schicht-System.

Gesundheitsamt soll am Wochenende besser erreichbar werden

In Potsdam-Mittelmark würde mindestens ein Gesundheitsaufseher auch am Wochenende arbeiten, versicherte Schwinzert gestern. Das Gesundheitsamt sei per E-Mail erreichbar, an der telefonischen Verfügbarkeit werde gearbeitet, die Hotline solle wieder ausgeweitet werden. Bisher hatte es geheißen, am Wochenende sei das Gesundheitsamt nicht besetzt. Dieser Eindruck wurde auch verstärkt, als Anfang November in zwei Schulen positive Fälle zum Wochenende gemeldet wurden und bis zum darauffolgenden Montag unklar blieb, wie die Eltern damit umgehen sollten.

Vom Land erhofft sich Potsdam-Mittelmark nun Hilfe. Diese könnte etwa so aussehen, dass dem Kreis ein Teil der Kontaktnachverfolgungen erlassen wird und nur noch in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen oder Kitas erfolgen müsste, so Schwinzert. Im Familien- oder Bekanntenkreis würde sie dagegen von den positiv Getesteten selbst erwartet. „Oder noch mehr Personal – aber ich weiß nicht, woher. Zumal es auch keine Büroräume gibt“, so der Sprecher weiter. Home Office ginge aus Datenschutzgründen nicht und weil die Anbindung an bestimmte Verfahren nötig sei. Computer oder Telefone wären hingegen ausreichend vorhanden.

