Da staunte Jobst Heitzig (48) aus Werder nicht schlecht, als er Mitte Januar einen Brief vom Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark im Briefkasten hatte: Es bestehe der Verdacht, dass er sich an dem neuartigen Corona-Virus angesteckt habe, las er. Aus diesem Grund müsse er in Quarantäne bleiben. „Was soll das, dachte ich mir. Ist das jetzt was Neues?“, erzählt Heitzig. Dann fiel ihm auf: „Was ist das für ein komisches Datum?“ Denn der Bescheid, denn er in Händen hielt, besagte, dass er bis einschließlich 6. November 2020 unter häuslicher Isolation stünde. In diesem Moment wurde dem 48-Jährigen klar, dass es sich bei dem Schreiben um einen Brief handelte, auf den er schon gar nicht mehr gewartet hatte.

„An einem Sonntag im Oktober war ich bei einem Tanztraining. Showtanz, natürlich mit Hygienekonzept, ausreichend Abstand, immer mit Durchzug. Drei oder vier Tage danach rief eine Person an, sie sei in der Zwischenzeit positiv getestet worden.“ Sofort machte der Werderaner einen Corona-Test, dessen negatives Ergebnis er noch am selben Tag erhielt, und begab sich selbstständig in Quarantäne. Zunächst ging er noch davon aus, dass er vom Gesundheitsamt kontaktiert werden würde, da seine Daten bereits den Berliner Behörden bekanntgegeben worden waren.

Die erste Seite des Schreibens, das Jobst Heitzig mit massiver Verspätung erhalten hat. Quelle: privat

Doch er wartete vergebens auf einen Anruf. Schließlich entschied er sich, selbst aktiv zu werden. Einen Tag lang dauerte es, bis er bei der Corona-Hotline des Kreises durchkam – um dann zu hören, dass man dort nicht zuständig sei. Doch immerhin erfuhr er dort, an wen er sich mit seinen Fragen wenden sollte. Der Mitarbeiter im Gesundheitsamt erklärte Heitzig, er habe mit seiner Selbst-Quarantäne alles richtig gemacht, und ergänzte, man werde sich melden.

Belehrung des Gesundheitsamtes zwei Tage vor Ende der Quarantäne

Tatsächlich erhielt er zwei Tage vor Ende der Quarantäne einen Anruf, in dem ihm zehn Minuten lang „sehr ausführlich“ erklärt wurde, worauf er in seiner häuslichen Isolation achten müsse. „Das fand ich jetzt wirklich überflüssig zu diesem Zeitpunkt“, sagt er. Da auch ein zweiter Corona-Test negativ ausfiel, konnte der 48-Jährige ab 7. November wieder ruhigen Gewissens sein Haus verlassen – das Hygienekonzept hatte offenbar funktioniert.

Nun, zweieinhalb Monate nach der Quarantäne, flatterte also der Bescheid auf Heitzigs Tisch, verfasst am 14. Januar. Da er als Mathematiker des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung im November ohnehin schon komplett im Homeoffice arbeitete, benötigte er das Papier nicht für seinen Arbeitgeber, es hatte ihm also nicht gefehlt. Er ärgert sich aber über den Inhalt.

„Das macht die Leute panisch“

Nirgends ist darin ersichtlich, dass er bereits telefonisch kontaktiert wurde und dass es sich um einen Fall aus dem Herbst handelt. „Dass sie in Verzug geraten, ist ja verständlich. Aber das sollte dann anders formuliert werden“, sagt er, „das macht ja die Leute unnötig panisch.“ Schließlich könnte ja auch sein, dass man als Kontaktperson angegeben und zuvor noch nicht telefonisch kontaktiert worden war. Einen Hinweis darauf, dass die Behörde mit der Bearbeitung im Rückstand ist oder dass die Anordnung bereits telefonisch erteilt wurde, fände er sinnvoll.

Das Gesundheitsamt in Potsdam-Mittelmark kämpft seit Beginn der Pandemie damit, zeitnah auf das Infektionsgeschehen zu reagieren. Ein Vergleich der MAZ aller Landkreise in Brandenburg zeigte Anfang November – also genau während Heitzigs Quarantäne – deutlich, wie unterbesetzt das Gesundheitsamt war: Bei 217 000 Einwohnern im Kreis waren gerade einmal 13 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes für die Bearbeitung von Corona zuständig. Nur fünf von ihnen waren Gesundheitsaufseher, die vor Ort arbeiten, Quarantänebescheide ausstellen und ähnliche verantwortungsvolle Tätigkeiten ausüben. Unterstützt wurden sie damals von 20 Soldaten der Bundeswehr und einem Containment-Scout.

Alles soll besser werden im Gesundheitsamt

In der Zwischenzeit hat der Kreis aufgestockt, es wurden Mitarbeiter aus anderen Ressorts hinzugezogen und es sind auch mehr Soldaten zur Unterstützung mit dabei. Außerdem wird das Gesundheitsamt seit 11. Januar umstrukturiert. Dennoch hat es mit Krankenstand – auch wegen Corona – zu kämpfen: Zwei der fünf Gesundheitsaufseher sind krank, das fällt ins Gewicht. Fehlt von den übrigen Mitarbeitern jemand, wird sofort Ersatz aus einem neu geschaffenen Mitarbeiter-Pool geholt.

Auf den Fall von Heitzig sagt Kreissprecherin Andrea Metzler: „Ja, das kommt ab zu schon mal vor.“ Dass der Bescheid von eine Quarantäne aus Oktober betrifft, überrascht sie aber dann doch. Aktuelle Fälle würden mittlerweile fast tagaktuell bearbeitet und verschickt, versichert sie: „Die neue Struktur fängt zu greifen an. Wir hoffen, dass bis Monatsende alles ohne Probleme läuft.“

