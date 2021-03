Potsdam-Mittelmark

22 500 Impftermine mit Astrazeneca wurden allein in Brandenburg abgesagt. Doch wie geht es den Betroffenen damit, haben sie Verständnis dafür? Haben Sie noch Vertrauen in den Impfstoff, in die Gesundheitspolitik? Die MAZ hat nachgefragt.

Erst am Freitag hat die Kleinmachnowerin Maryam Samii (56) in der Potsdamer Metropolishalle ihre erste Impfdosis bekommen. Ihren Schülern bringt die Grundschullehrerin bei, wie man kritisch und selbstständig denkt, doch hier hatte sie für sich entschieden, den deutschen Gesundheitsbehörden zu vertrauen. Selbst als die ersten Länder entschieden, Astrazeneca vorerst auszusetzen, blieb sie dabei, Deutschland nicht in Frage stellen zu wollen, war überzeugt: „Wenn sie ein Vakzin zugelassen haben, ist es garantiert sicher.“ Doch dann schloss sich Deutschland dem Trend an.

Maryam Samii: „Das hat etwas mit meinem Vertrauen in das System gemacht.“ Quelle: Konstanze Kobel-Höller

„Ich muss zugeben, dass das etwas mit meinem Vertrauen in das System gemacht hat – was schade ist.“ Bei 1,6 Millionen in Deutschland mit Astrazeneca Geimpften und nur sieben, die von einer Sinusvenenthrombose im Gehirn betroffen waren, kommt bei ihr die Vermutung auf, ob nicht doch ein politisches Interesse oder Lobbying anderer Impfstoffproduzenten dahinter stecken könnten. Sie befürchtet, dass die Unsicherheit um die Angelegenheit nur das Misstrauen in den Umgang der Regierung mit der Pandemie verstärkt.

Wie ihre Kollegin Kristin Perry (48) wartet sie nun auf die zweite Dosis. Perry: „Ich hoffe, die Impfungen können bald weitergehen – die Vorteile sind größer als die Risiken.“ Das sei auch die Meinung der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA).

Sängerin und Gesangslehrerin Kerstin Greaves: „Es wird seinen Grund gehabt haben.“ Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Dicht daneben ist auch vorbei, gilt für die Sängerin und Gesangslehrerin Kerstin Greaves (50): Eigentlich sollte sie am Freitag zur Impfung, hat den Termin wegen Vorträgen am Wochenende aber auf heute verlegt. „Es wird seinen Grund gehabt haben“, sagt die Kleinmachnowerin pragmatisch und wartet auf ihre nächste Chance.

Mehr Glück hatte die Erzieherin Julia Clevorn (48). „Mir persönlich geht es gut mit der Entscheidung“, sagt die Kleinmachnowerin. „Schon die erste Impfung gibt ja einen gewissen Schutz und ich würde auf einen leichten Verlauf hoffen. Ich verstehe aber nicht, warum sie es aussetzen. Das kann man unseren Kindern doch nicht länger antun.“ Klar sind ihr die Gründe für die Entscheidung. „Aber wenn man sich das Thromboserisiko bei der Antibabypille ansieht – da regt sich auch niemand auf.“

Julia Clevorn: „Wenn man sich das Thromboserisiko bei der Antibabypille ansieht – da regt sich auch niemand auf.“ Quelle: privat

Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, eine Sinusvenenthrombose zu erleiden, bei normalgewichtigen Pillennehmerinnen fünfmal höher als bei Frauen, die nicht hormonell verhüten, bei übergewichtigen Frauen sogar bis zu 30mal höher.

Erst gar keinen Termin bekommen hat Katharina Douglas (48). Die Diabetikerin aus Kleinmachnow hat es seit Donnerstag bei drei Zentren stundenlang online und telefonisch versucht. Wenigstens auf der Warteliste in Potsdam steht sie jetzt. Dass Astrazeneca gestoppt wurde, empfindet sie als „absolut unmöglich.“ Der Prozentsatz der Vorfälle sei so niedrig. Sie vermutet einen Machtkampf zwischen der EU und Großbritannien. „Aber das über die Gesundheitsschiene zu machen und Ängste zu schüren – das ist nicht richtig.“

Bernd Bültermann: "Bis ich dran bin, wird der Impfstoff hoffentlich wieder unbedenklich sein – und wenn nicht, wird die Wissenschaft hoffentlich Alternativen gefunden haben. Ich nehme alles, was genehmigt ist. Auch Astrazeneca.“ Quelle: MAZ/Claudia Krause

Ähnlich sieht das Bernd Bültermann (72). Der Rentner wurde bereits einmal mit Astrazeneca geimpft. Eigentlich bezeichnet er sich als stoisch, doch den Impfstopp findet er übertrieben. „Ich habe lange an die Kraft der Bundes- und Europapolitik geglaubt – das ist aber jetzt doch erschüttert“, sagt der Kleinmachnower SPD-Gemeindevertreter.

Er spricht von Missmanagement. Auch werde der Impfstoff immer mehr zur Waffe, Bültermann sieht Zusammenhänge mit dem Brexit, und er kritisiert Fehler in Brüssel. Sein zweiter Termin ist am 14. Mai. „Bis ich dran bin, wird der Impfstoff hoffentlich wieder unbedenklich sein – und wenn nicht, wird die Wissenschaft hoffentlich Alternativen gefunden haben. Ich nehme alles, was genehmigt ist. Auch Astrazeneca.“

