Die Corona-Stationen im Städtischen Klinikum Brandenburg „laufen voll“, bestätigt am Freitag Oberbürgermeister Steffen Scheller im Gespräch mit der MAZ. Vorausgesagt hatten dies bereits Mittwoch die Klinikchefin Gabriele Wolter und der ärztliche Direktor Matthias Sprenger. Noch ist keine Überlastung in Sicht: Neun Patienten werden versorgt, einer davon wird beatmet. Doch es werden täglich mehr, die Brandenburg, Potsdam-Mittelmark und Rathenow mit einer Covid-19-Erkrankung ins Klinikum gebracht werden.

Patienten und Besucher des Klinikums werden mit einem Liniensystem entweder zur Rettungsstelle oder zur Covid 19-Annahme oder zum Haupteingang geleitet. Quelle: Heike Schulze

Angesichts der sich zuspitzenden Lage hat das städtische Klinikum die Besucherregeln verschärft. Klinikchefin Gabriele Wolter und ihr Referent Björn Saeger geben der MAZ darüber Auskunft, was das im Detail bedeutet.

Ist der Besuch Angehöriger im Brandenburger Klinikum weiter erlaubt?

Ja, ab sofort sind Besuche aber nur noch im Zeitraum zwischen 8 und 18 Uhr möglich. Um weiter Besuche zu ermöglichen ist es entscheidend, die Verhaltens-, Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten, die im Foyer aufgehangen sind.

Darf alle Freunde und Angehörige in dieser Zeit Patienten besuchen?

Nein, pro Patient ist ein Besucher pro Tag erlaubt. Die Besuchszeit darf pro Besucher eine Stunde nicht überschreiten. Es dürfen sich jedoch maximal 2 Besucher zeitgleich in einem Mehrbettzimmer aufhalten.

Sind alle Zugänge der Klinik für Besucher geöffnet?

Der Zutritt zum Klinikum soll ausschließlich über den Haupteingang erfolgen. Der Eingang zur Rettungsstelle darf nur von Notfallpatienten genutzt werden.

Inzwischen kontrollieren Security-Mitarbeiter im Brandenburger Klinikum die Einhaltung der Maskenpflicht. Wichtig dabei ist, das jeder eine medizinische Maske tragen muss. Quelle: Rüdiger Böhme

Müssen Besucher gesund sein?

Sie dürfen zumindest nicht unter Erkältungssymptomen leiden.

Müssen Besucher selbst getestet sein?

Bisher nicht. Allerdings bereitet die Klinikleitung den Aufbau einer Schnelltest-Station vor. Die soll in 10 bis 14 Tagen stehen. Für den kostenlosen Test und dessen Ergebnis müssen die Besucher dann etwa 30 bis 60 Minuten mehr Besuchszeit einplanen. Nicht nur Besucher sondern auch das Personal wird vermehrt getestet. Alle Mitarbeiter werden wöchentlich abgestrichen. Personen, die in der Covid-19-Klinik arbeiten, zwei Mal in der Woche.

Kann man Patienten auch auf der Covid-Station besuchen?

Nein, Besuche auf der Covid-Station 3.1 C sind nicht möglich. Auf der internistischen ITS sind Besuche nur nach vorheriger Rücksprache mit dem zuständigen Oberarzt möglich.

Eine Geburt wird erwartet. Darf der Vater mit ins Klinikum?

Ja. Bei der Geburt dürfen werdende Mütter weiterhin durch eine Person begleitet werden.

Muss ich mich als Besucher ausweisen?

Zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten müssen persönliche Daten angegeben werden. Diese werden nach einer Archivierungsfrist von vier Wochen wieder gelöscht.

Muss ich im Städtischen Klinikum eine Maske tragen?

Sowohl Patienten als auch Besucher müssen einen unbenutzten medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen, die geltenden Abstandsregeln von 1,5 Meter einhalten und sich nach dem Betreten des Klinikums die Hände desinfizieren. Alle Patienten erhalten vom Klinikum einen medizinischen MN-Schutz. Alle Besucher müssen einen unbenutzten medizinischen Mund-Nasen-Schutz mitbringen oder erwerben.

Meine Alltagsmaske geht also nicht?

Die Hygienevorschriften verbieten das Tragen von Behelfs-Mund-Nasen-Schutz. Der medizinische Mund-Nasen Schutz ist Einwegartikel und daher stellen wir diesen gern Besuchern für 50 Cent zur Verfügung.

Ist mit weiteren Verschärfungen der Besucherregelungen zu rechnen?

Das Klinikum stellt häufiger fest, dass sich Besucher nicht an die Besucherregelung halten. Eine Häufung von Verstößen gegen die Besucherregelung führt womöglich kurzfristig zu weiteren Einschränkungen.

Von Benno Rougk