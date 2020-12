Corona in Potsdam-Mittelmark - Corona-Fälle in Werderaner Seniorenheim – drei weitere Tote in Potsdam-Mittelmark

In Potsdam-Mittelmark hat sich die Corona-Lage verschärft. Der Landkreis meldete am Mittwoch 88 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle. Die Inzidenz steigt den zweiten Tag in Folge auf einen neuen Höchststand. Neue Corona-Fälle werden auch aus zwei Senioreneinrichtungen gemeldet.