Westbrandenburg

Der Fahrlehrer einer havelländischen Fahrschule hat am Mittwoch ohne Maske während einer Tour durch Nauen neben seiner Schülerin gesessen. Nicht mal am Kinn baumelte eine Maske. Die junge Frau selbst trug die Maske falsch. Diese bedeckte nur den Mund. Im Auto war noch eine dritte Person. Der Fahrlehrer-Verband Land Brandenburg mit Sitz in Nauen und einer Gesamtzahl von 180 Mitgliedern verurteilte das Verhalten des Fahrlehrers am Donnerstag scharf. „Das ist eine Schande für die ganze Branche“, sagt Hendrik Schreiber, Erster Verbandsvorsitzender. Es seien dringend die Hygiene-Vorgaben einzuhalten. Die Nerven liegen in der Branche eh blank. Am Vortag hat das Land Berlin beschlossen, dass nun auch die Fahrschulen wieder schließen müssen. „Ich nehme stark an, dass Brandenburg in der Entscheidung folgen wird“, sagt Schreiber.

Darauf angesprochen, zuckte der die Maske verweigernde Fahrlehrer nur mit den Schultern. Der Fahrschul-Inhaber kündigte gegenüber der MAZ an, die Sache zu klären. Ob einer seiner insgesamt drei Mitarbeiter im Fahrschul-Auto aber Maske trüge, „müssen sie selbst entscheiden“. Das stimmt nicht. Es ist eine Vorgabe, so sagt denn auch etwa Andrea Metzler, Sprecherin des Nachbar-Landkreises Potsdam-Mittelmark, „bei drei Personen im Auto werden 250 Euro fällig“. Generell koste ein solcher Verstoß zwischen 50 und 250 Euro, so Metzler.

Inhaber müsste zum Arbeitsamt

Die Stimmung ist am Donnerstag auch bei dem Fahrlehrer Robert Lamm aus Brandenburg an der Havel mit sechs Angestellten angespannt. Er rechnet fest damit, „dass wir ab Montag schließen müssen. Ich stelle mich darauf ein“. Er werde seine Beschäftigten in Kurzarbeit schicken und sich selbst arbeitslos melden. „Ich kann ja als Inhaber keine Kurzarbeit beantragen.“ Die Lage sei schwierig. „Aber wir haben uns seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 ein dickes Fell zugelegt. Ich werde schauen, was mein Dispo hergibt.“

Wenigstens den theoretischen Teil des Unterrichts versuche er nun, online anzubieten. Das ist generell auf Antrag befristet möglich. „Wir müssen uns dafür aber noch ein Konzept erarbeiten“, so Lamm. Das Verhalten des Nauener Fahrlehrers hält er für „sträflich, nachlässig und beschämend. Dann braucht man sich nicht zu wundern, dass Fahrschulen schließen müssen“.

Teils Rückgang an Fahrschülern

„Unvernünftig“ sei es, als Fahrlehrer keine Maske im Fahrschulauto zu tragen, sagt Marco Tabbert. Er betreibt die Fahrschule Hatzius mit Niederlassungen in Golzow, Lehnin, Groß Kreutz, Brandenburg und Bad Belzig. „Alle Fahrlehrer sollten sich dringend an diese gesetzliche Vorgabe halten.“

Marco Tabbert hat so viele Fahrschüler wie vor der Pandemie. Bei Bernd Bading, der angehende Autofahrer in Ziesar zusammen mit einem Mitarbeiter unterrichtet, schildert seine Situation anders. Er erlebe einen Rückgang von 30 Prozent an Anmeldezahlen seit Beginn der Pandemie. „Viele wollen erst mit dem Fahrunterricht anfangen, wenn Corona überstanden ist“, sagt Bernd Bading. „Sie sind unsicher und warten erst einmal ab.“ Dass auch Brandenburg die Fahrschulen als Maßnahme des Lockdowns wohl anordnen werde, „darauf stelle ich mich seelisch und moralisch ein. Es ist nicht schön, zumal man auch noch nicht weiß, wie lange es dann so sein wird.“ Er werde nun zum Steuerberater schon ansprechen, um Soforthilfe zu beantragen.

Von Marion von Imhoff