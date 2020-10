Corona-Fall in Teltower Grundschule gemeldet

Teltow

In der kommunalen Teltower Anne-Frank-Grundschule ist ein neuer Corona-Fall gemeldet worden. Das teilte die Stadt Teltow am Donnerstag mit. Eine Schülerin, die seit Dienstag, 29. September nicht mehr in der Schule war, hat am Donnerstag, 1. Oktober ein positives Corona-Test-Ergebnis erhalten. Die Schule ist darüber umgehend informiert worden.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Laut der Stadt Teltow wurde die Klasse des Mädchens mit 24 Schülern heute Vormittag nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark umgehend von den anderen Kindern der Schule isoliert und von der Klassenlehrerin und Schulsozialarbeitern betreut. Über einen eigens eingerichteten Mail-Verteiler sowie per Telefon wurden die Eltern der betroffenen Schüler über den Sachverhalt informiert und gebeten, ihre Kinder aus der Schule abzuholen.

Anzeige

Nach ersten Informationen aus dem Gesundheitsamt werden die Kinder aus der betroffenen Grundschulklasse zunächst in Quarantäne geschickt. Das weitere Vorgehen wird nun zwischen Grundschule und Gesundheitsamt abgestimmt. Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt wird laufend über die aktuelle Entwicklung informiert.

Von MAZonline