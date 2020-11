Corona: Hotline in Potsdam-Mittelmark wird am Mittwoch umgeleitet

Potsdam-Mittelmark.

Die Corona-Hotline des Landkreises Potsdam-Mittelmark wird am Mittwoch, dem 11. November, für einen Tag umgeleitet. Sie ist an diesem Tag unter der Rufnummer 03381/53 33 33 zu erreichen. Grund ist eine technische Umstellung der Telefonanlage der Kreisverwaltung am Standort in Bad Belzig. Die Hotline ist am Donnerstag wieder unter der bekannten Rufnummer 033841/9 11 11 erreichbar.

Im Landratsamt in Bad Belzig werden am Mittwoch alle Anschlüsse auf die neue Internet(IP-)Technik umgestellt. Betroffen sind das Service-Center, die zentrale Vermittlung sowie alle Fachdienste, die ihren Sitz in der Kreisstadt haben. In dringenden Fällen empfiehlt die Kreisverwaltung die elektronische Kommunikation per E-Mail. Die Adressen sind auf der jeweiligen Seite der Fachdienste auf der Internetseite des Landkreises Potsdam-Mittelmark zu finden.

Anzeige

Am Standort Werder erfolgt die Umstellung am 18. November. Dann sind die Kfz-Zulassung- und Führerscheinstelle sowie die Ausländerbehörde an dem genannten Tag nur eingeschränkt telefonisch erreichbar.

Von MAZonline