Einen ersten Verdacht auf einen Impfdurchbruch gab der Landkreis bekannt. Tatsächlich dürfte sich der Betroffene aber vor Eintreten des Impfschutzes mit dem Virus infiziert haben.

Dienstagabend hatte der Landkreis bekanntgegeben, dass es das erste Mal in Potsdam-Mittelmark einen Verdacht auf einen sogenannten Impfdurchbruch gebe – dass also ein bereits Corona-geimpfter Mittelmärker trotz der Immunisierung an dem Virus erkrankte. Der Betroffene habe seine erste Impfdosis am 31. Dezember und die zweite am 21. Januar erhalten. Fünf Tage danach, am 26. Januar, wurde bei ihm eine Corona-Infektion nachgewiesen.

Es handelt sich um keine Mutation

Es gebe keinen Verdacht, dass es sich bei dem Erreger um eine mutierte Variante handle. Dies sei über eine Sequenzierung sichergestellt. Derzeit ist sich die Forschung noch nicht sicher, ob bei den bisher bekannten Mutationen die Impfung gleich wirksam ist wie bei der ursprünglichen Form von Sars-CoV-2, vor allem bei der südafrikanischen und der brasilianischen Variante wird befürchtet, dass dies nicht der Fall ist.

Sequenzierung: Untersuchung der DNS Bei einer Sequenzierung werden die charakteristischsten Bestandteile des Genoms, die Basen der DNS, ausgelesen und mit bekannten Sequenzen – hier der verschiedenen Varianten – verglichen, um herauszufinden, um welchen Stamm es sich genau handelt. Dieser Vorgang dauert normalerweise recht lange und wird derzeit nicht von vielen Labors angeboten. So schickt Potsdam-Mittelmark etwa alle entsprechenden Proben in ein Labor nach Cottbus.

Tatsächlich ist es jedoch so, dass die erste Impfung nur zu rund 50 Prozent schützt, sagt Glasmacher. Und das auch erst nach zehn bis 14 Tagen, so Gabriel Hesse, Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Der volle Schutz ist dann erst ein bis zwei Wochen nach der zweiten Dosis aufgebaut, bestätigen beide. „Bis dahin besteht Infektionsgefahr“, so Hesse.

Voller Schutz zwei Wochen nach der zweiten Dosis

Bei einer Wirksamkeit der beiden derzeit verwendeten Impfstoffe von 94 und 95 Prozent infizieren sich außerdem fünf bis sechs Prozent der Geimpften trotzdem. Bei diesem „Impfdurchbruch“ würde es sich aber dann zumeist um milde Verläufe handeln.

„Für einen ausreichenden Impfschutz muss der Impfstoff also zweimal verabreicht werden. Die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu erkranken, war bei den gegen COVID-19 geimpften Personen um 95 Prozent beziehungsweise 94 Prozent geringer als bei den nicht geimpften Personen. Das sind sehr hohe Werte im Vergleich zu anderen Impfungen“, fasst Hesse zusammen

Eine weitere Möglichkeit sei aber auch, dass der Test falsch positiv war, ergänzt er.

