Potsdam-Mittelmark

Die nächste Lieferung des Corona-Impfstoffs in Brandenburg wird sehnlich erwartet. Die ersten beiden Impfzentren in Potsdam und Cottbus sind in Betrieb. Und auch die Impf-Hotline unter der 116 117 ist, wenn auch mit Überlastung durch die vielen Anrufe, an den Start gegangen. Welche Mittelmärker haben nun zuerst Anspruch auf die Impfung? Wo erhalten sie ihren Piks und wie wird dafür gesorgt, dass auch immobile Menschen an die Impfung kommen? Die MAZ hat Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Impfstart in der Mittelmark gesammelt.

Wer wird in der ersten Phase geimpft?

Weil der Impfstoff zunächst nur in begrenzter Menge zur Verfügung steht, können nicht alle Menschen sofort Termine vereinbaren. Höchste Priorität haben laut Gesundheitsministerium zunächst die über 80-Jährigen, Bewohner von Seniorenpflegeheimen und deren Personal, Mitarbeiter der ambulanten Altenpflege und Personal in medizinischen Einrichtungen mit besonders hohem Ansteckungsrisiko, zum Beispiel bei Rettungsdiensten, in Notaufnahmen oder auf Onkologie-Stationen im Krankenhaus.

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An welche Impfzentren werden Mittelmärker verwiesen?

Der Landkreis hat, wie berichtet, kein eigenes Impfzentrum auf seinem Territorium. Verwiesen werden die Impfberechtigten je nach Wohnort an die nahe- oder umliegenden Zentren zum Beispiel in Potsdam, Brandenburg/Havel oder Luckenwalde, sobald diese eröffnet sind. Bislang steht nur Potsdam bereit. Theoretisch könnten Mittelmärker aber auch Termine in Cottbus bekommen.

Wann öffnen die Impfzentren?

In Potsdam wird die Metropolishalle am Filmpark genutzt, die Eröffnung war am Dienstag. Das Impfzentrum in Brandenburg/Havel startet nach Angaben des Landes im Zentrum für Wassersport erst am 25. Januar. In Luckenwalde wird die Fläminghalle ab 1. Februar umfunktioniert.

Können auch Angehörige einen Termin für Impfberechtigte ausmachen?

Ja, nahe Angehörige können die beiden für den derzeit zugelassenen Impfstoff nötigen Termine zum Beispiel für Eltern oder den Partner vereinbaren. Terminbestätigungen kommen per Post oder per Mail.

Die Metropolishalle in Potsdam wurde zuerst zum Testzentrum, jetzt zum Impfzentrum umfunktioniert. Quelle: Julius Frick

Wie läuft die Terminvergabe für Menschen in Pflegeheimen?

Mobile Impfteams sind an das Impfzentrum in Potsdam gekoppelt und transportieren den Impfstoff von dort aus in die Heime. Die Senioreneinrichtungen buchen die Termine für die Erst- und Zweitimpfung über ein Online-System. Dort können sie auch auswählen, ob sie ein mobiles Impfteam mit oder ohne Arzt benötigen, schildert Marie-Christin Lux, die Sprecherin im Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), das die Arbeit der Teams koordiniert. „Unsere Empfehlung ist, die Impfungen mit den Hausärzten durchzuführen, die auch regulär die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeeinrichtungen betreuen“, sagt Lux.

Wie viele Heime im Landkreis haben schon Termine gebucht?

Elf Einrichtungen in Potsdam-Mittelmark haben sich laut DRK für Impfungen angemeldet. 96 sind es im ganzen Land Brandenburg (Stand 5. Januar).

Wie sollen immobile Menschen an die Impfung kommen?

Dazu laufen derzeit noch Gespräche mit dem Gesundheitsministerium und den Landkreisen, wie Christian Wehry, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), auf MAZ-Nachfrage erklärte. Ob zum Beispiel Transporte eingerichtet werden können, ist demnach noch unklar.

Warum kann ich für die Impfung nicht zum Hausarzt?

Die Anforderungen an den aktuell zugelassenen Impfstoff sind komplex, sagt Christian Wehry. Zum Beispiel hinsichtlich des Transportes und der Lagerung bei minus 70 Grad. „Unsere große Hoffnung ist, dass es bald einen Impfstoff gibt, der auch in den Arztpraxen verimpft werden kann“, sagt der KV-Sprecher. Vergleichbar der Grippeschutzimpfung könnten dann in kurzer Zeit sehr viele Menschen das Vakzin erhalten.

Ab wann schützt das Vakzin?

Der ausreichende Impfschutz beginnt sieben Tage nach der zweiten Impfung. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind etwa 95 von 100 geimpften Personen vor einer Erkrankung geschützt. Wie lange dieser Schutz anhält, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer soll nicht geimpft werden?

Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist der Impfstoff laut Aufklärungsbogen derzeit nicht zugelassen, weil Wirksamkeit und Sicherheit noch nicht ausreichend geprüft wurden. Wenige Erfahrungswerte liegen auch für Schwangere und stillende Mütter vor, weshalb die Impfung nur nach Risiko-Nutzen-Abwägung verabreicht werden sollte. Wer akut krank ist mit Fieber über 38,5 Grad, sollte erst gesund werden. Eine Erkältung sei hingegen kein Grund, die Impfung zu verschieben, heißt es.

Sollte ich mich impfen lassen, obwohl ich schon einmal positiv getestet worden bin?

Ehemals nachweislich Infizierte müssten dem Aufklärungsbogen zufolge zunächst nicht geimpft werden, es spreche allerdings auch nichts dagegen. Laut Robert-Koch-Institut sei davon auszugehen, dass nach einer überstandenen Infektion bei den meisten Menschen zumindest ein gewisser Schutz besteht. Wie lange dieser anhält, ist jedoch noch unklar.

Von Luise Fröhlich