Potsdam-Mittelmark

Bekommt Potsdam-Mittelmark jetzt wirklich ein eigenes Impfzentrum? Wie soll die Impfversorgung sonst sichergestellt werden? Und wie viele Impfdosen werden täglich weggeworfen oder ohne Termin verimpft? Die MAZ gibt Antworten.

Bekommt Potsdam-Mittelmark jetzt ein eigenes Impfzentrum oder nicht?

Laut Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig: Nein. Dafür sei ein Gebäude mit mehr als 2000 Quadratmetern Fläche nötig, in dem sechs Impfstraßen betrieben werden können, ausreichend Parkplätze und andere Infrastruktur. „So ein Gebäude haben wir nicht, außer vielleicht eine große Sporthalle, was sinnentleert wäre.“

Wie wird die Impfversorgung im Kreis dann sichergestellt?

In Brandenburg will man jetzt mit einem Modellversuch versuchen, niedergelassene Hausärzte einzubinden. Außerdem sollen dezentrale Impfstützpunkte, auch Impfstellen genannt, eingerichtet werden, ergänzt durch mobile Teams.

Wie wichtig sind die Hausärzte für die Versorgung?

„Ohne die Praxen kriegen wir das überhaupt nicht gewuppt“, ist Blasig überzeugt.

Wird es auch Impfbusse geben?

Das ist noch offen. Vielleicht genügen auch die mobilen Teams, die mit Rettungsfahrzeugen in die Dörfer fahren. Das müsse noch mit Logistikern geplant werden, sagt Blasig.

Wie viele Impfstützpunkte sind geplant?

Das hängt laut Blasig von den Ressourcen ab. Drei werden angepeilt, so Blasig. Es werde jetzt mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) darüber gesprochen, wie viele Ärzte zur Verfügung stünden. Bis Ende März, Anfang April solle angefangen werden.

Gibt es schon Überlegungen für Standorte?

Fünf Standorte würden betrachtet, sagt Blasig, die er aber nicht bekanntgeben wolle, um Spekulationen zu vermeiden. Die entscheidende Frage dabei sei, ob es genügend Ärzte gebe, um den Stützpunkt für fünf bis sieben Tage pro Woche je zwölf Stunden personell auszustatten. Bad Belzig laufe im Ernst-von-Bergmann-Klinikum im Prinzip schon.

Dass Werder eine Impfstelle haben wolle, sei kein Geheimnis. Die Stadt hat auch schon angeboten, ein Pilotprojekt „Großraumpraxis“ einzurichten, in dem wöchentlich in zwei Impfstrecken 750 Menschen geimpft werden könnten. Auch TKS wolle einen Impfstützpunkt, so Blasig. Mit Treuenbrietzen, das ebenfalls ein Krankenhaus im Hintergrund habe, gebe es sogar schon erste tastende Gespräche.

Wie ist der Zeitplan?

Zunächst seien die noch zu errichtenden „echten“ Impfzentren in den Kreisen Havelland, Spree-Neiße und Märkisch-Oderland dran. Das sollte Ende nächster Woche geklärt sein, sagt Blasig. Dann kämen die anderen Kreise nach. Das Geld sei dabei aber kein Problem, da das Land für die Finanzierung und KV, Rettungsdienste und Kreise für die Ressourcen zuständig seien.

Was ist das Ziel?

„Wir bereiten uns darauf vor, dass bis zum späten Sommer 70 Prozent der Brandenburger zur Impfung kommen können – ob sie auch wirklich kommen, wird man sehen“, so Blasig, der selbst darauf wartet, dass er in Gruppe 3 zur Impfung darf.

Wann werden die jetzigen Zentren voll ausgelastet sein?

Blasig geht davon aus, dass das im Mai oder Juni der Fall sein wird. Dann sollen in Brandenburg monatlich 500 000 Menschen geimpft werden können. Nicht mehr der Impfstoff, sondern das Personal und die Logistik – vor allem, wie weniger mobile Menschen zu den Impfstellen kämen – seien dann der limitierende Faktor. Vorerst werden bis Ende März 175 500 Dosen von Biontech, 10 800 von Moderna und 148 800 von Astrazeneca erwartet.

Was geschieht, wenn Impftermine nicht eingehalten werden und Dosen übrig bleiben?

Sie werden entsprechend der Priorisierungen als sogenannte „Spontanimpfungen“ vergeben. Dabei wird überwiegend das in den Impfzentren eingesetzte medizinische Personal immunisiert.

Wie viele solcher Spontanimpfungen gab es bisher?

Vom 19. Januar bis 16. Februar wurden in den Impfzentren 2364 Immunisierungen ohne Termin durchgeführt. Bei insgesamt 30 095 Impfungen ist das ein Anteil von 7,9 Prozent. Die sechste Kalenderwoche lag mit 673 Spontanimpfungen über dem Schnitt der bisher 560 wöchentlichen Impfungen ohne Termin (beziehungsweise 112 pro Impftag).

Was passiert, wenn Impfdosen übrig bleiben?

Können sie nicht am nächsten Tag verwendet werden, werden sie für Zweitimpfungen eingesetzt, ansonsten für priorisierte Gruppen als Erstimpfung genutzt, so Christian Wehry von der KV.

Wird Impfstoff entsorgt?

Aus verschiedenen Gründen müssten gelegentlich Dosen entsorgt werden, sagt Gabriel Hesse, Sprecher des Gesundheitsministeriums. Die Impfzentren haben von 19. Januar bis 16. Februar 283 Impfdosen entsorgt, das sind 0,9 Prozent bezogen auf die durchgeführten Impfungen. In der sechsten Kalenderwoche wurde kein Impfstoff entsorgt, weil er verfallen war, aus anderen Gründen 29 Dosen. „Der bisher niedrigste Wochenwert seit Beginn der Datenerhebung“, so Hesse.

Von Konstanze Kobel-Höller