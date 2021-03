Region Teltow

Die Corona-Inzidenz ist jener Wert, der unser Leben derzeit am nachhaltigsten bestimmt. Sie entscheidet, wie weit wir uns von unserem Wohnort entfernen dürfen, ob die Schulen öffnen und ob wir im Büro oder zuhause arbeiten. Für viele Menschen ist sie aber auch ein Anhaltspunkt für noch viel individuellere Entscheidungen – mache ich, was noch erlaubt ist, weil es in meiner Region ohnehin wenig Infektionsgeschehen gibt, oder bleibe ich lieber noch mehr zuhause, als unbedingt nötig, weil ich in einem Corona-Hotspot lebe?

Die MAZ bietet ihren Lesern nun daher den Service, dass sie die Inzidenz für einzelne Kommunen berechnet. Es handelt sich dabei um keine offiziellen Werte. Wir nutzen die aktuellen Infektionszahlen des Landkreises und möglichst genaue Einwohnerzahlen der jeweiligen Gemeinden und Städte.

Da es sich bei der Sieben-Tage-Inzidenz um die Zahl der Neu-Infizierten pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen handelt, muss berücksichtigt werden, dass kleine Gemeinden sehr rasch auf einen hohen Wert kommen. Hat eine Kommune 2000 Einwohner, so schlägt sich ein einziger positiver Test innerhalb von sieben Tagen bereits mit einer Inzidenz von 50 nieder, hat sie dagegen 10 000 Bürger und einen neuen Fall innerhalb einer Woche, so liegt die Zahl nur bei 10.

Die Inzidenzen der Kommunen Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf seit Mitte Januar bis 17. März 2021. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Teltow

Für Teltow (27 471 Einwohner) wurden in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 23 neue positive Tests gemeldet. Daraus ergibt sich für Mittwoch (14. März 2021) eine Inzidenz von 83,72.

Teltow startete am Freitag mit einer Inzidenz von 50,96 ins Wochenende. Der Montag brachte elf neue Fälle und eine Inzidenz von 91,01. Am Dienstag folgten erneut vier Neuinfektionen, die Inzidenz stieg auf fast 100. Mit fünf neuen Fällen, aber neun, die aus der Berechnung fielen, ging am Mittwoch die Inzidenz dann leicht zurück auf 83,72.

In Teltow wurde in der Dietrich Bonhoeffer Schule eine Schülerin aus einem anderen Landkreis positiv getestet, in der Ursula Wölfel Grundschule hatte eine positiv getestet Lehrkraft Kontakt zu zwei Klassen.

Auch ein Seniorenheim ist wieder betroffen: Im Teltower Albert Schweitzer Haus wurden seit dem 8. März trotz einer bereits weitgehenden Impfung sieben positive Testergebnisse und weitere positive Befunde im Schnelltest gemeldet. Nun erfolgten erneut Abstriche, ein Aufnahme- und Verlege-Stopp wurde erteilt.

Das von Seniorenheimen unabhängige Infektionsgeschehen wird in Teltow in erster Linie auf die Nähe zu Berlin und den Berufs-Pendlerverkehr zurückgeführt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Kleinmachnow

Für Kleinmachnow (20 351 Einwohner) wurden in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 9 neue positive Tests gemeldet. Daraus ergibt sich für Mittwoch (14. März 2021) eine Inzidenz von 44,22.

Kleinmachnows Inzidenz schwankte vorige Woche zwischen knapp 70 und knapp 40. Am Montag und Dienstag wurden für die Gemeinde je drei Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz stieg wieder über 50. Am Mittwoch gab es zwei positive Tests, aber vier Fälle, die aus der Berechnung fielen, sodass die Inzidenz auf 44,22 sank.

In der Kleinmachnower Waldorfschule wurde ein Schüler mittels PCR positiv getestet, seine sechste Klasse und eine Lehrkraft müssen in Quarantäne. In der Hoffbauer Gesamtschule gibt es einen positiven Schnelltest bei einer Lehrkraft, die aber nur Kategorie-2-Kontakte hatte.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Stahnsdorf

Für Stahnsdorf (15 371 Einwohner) wurden in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 9 neue positive Tests gemeldet. Daraus ergibt sich für Mittwoch (14. März 2021) eine Inzidenz von 58,55.

Die meiste Zeit bewegte sich Stahnsdorf vorige Woche bei einer Inzidenz von 13,01. Am Montag gab es vier neue Fälle, der Sieben-Tage-Wert stieg auf 39,03. Hier blieb er auch am Dienstag, mit einem neuen Fall. Am Mittwoch folgten drei Neuinfektionen, die Inzidenz stieg auf fast 60. So hoch lag Stahnsdorf seit Anfang Februar nicht mehr.

In der Stahnsdorfer Kita „Im Regenbogenland“ gibt es einen weiteren Fall in einer anderen Gruppe als vorige Woche. Hier liegt die Variante B.1.1.7 vor.

Im Übergangswohnheim in Stahnsdorf hat sich unterdessen der Verdacht auf eine Virusvariante nicht bestätigt. Laut Kreis wurden aber Familienmitglieder und Mitarbeitende positiv getestet. Eine Klasse der Heinrich-Zille-Grundschule, ein Horterzieher sowie die Tagespflege „Tigerenten“ sind in Quarantäne.

Wochenend-Effekt

Zu berücksichtigen bei allen Kommunen ist, dass der Landkreis Potsdam-Mittelmark am Wochenende keine Zahlen meldet, sodass Samstag und Sonntag jeweils mit null Fällen in die Statistik eingehen. Die Nachmeldungen erfolgen normalerweise vor allem am Dienstag und Mittwoch. An diesen Tagen ist mit höheren Werten zu rechnen.

Hinweis

Die von der MAZ berechneten Werte haben keinen offiziellen Charakter. Aus ihnen leiten sich keine Maßnahmen oder andere Konsequenzen durch Bürgermeister oder andere Behörden ab. Sie dienen nur der Orientierung unserer Leser.

