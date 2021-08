Potsdam-Mittelmark

Seit fünf Tagen liegt die Corona-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark nun schon über der 20er Marke. Am Sonntag betrug der Wert der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner und sieben Tage nach Angaben des Landes 30,0. Die Kreisverwaltung gab daher noch am Sonntag die Überschreitung der Inzidenz-Schwelle bekannt, womit schon ab Montag strengere Corona-Regeln gelten.

Testpflicht für Aufenthalt in Innenräumen

Diese betreffen die Testpflicht für Ungeimpfte zum Beispiel bei Veranstaltungen in Innenräumen, bei körpernahen oder sexuellen Dienstleistungen, im Inneren von Gaststätten, in Theatern, Kinos, Spielhallen, Schwimmbädern, Thermen, Discotheken, bei Krankenhaus-Besuchen bei Indoor-Sport. Ebenfalls einen Mundschutz tragen müssen Schüler (älter als 12 Jahre), die nicht unmittelbar in der Schule einen Test gemacht haben, heißt es in der Bekanntmachung des Kreises. Die Testpflicht gilt generell nicht für Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie für Genesene oder vollständig Geimpfte.

14 neue Corona-Fälle am Wochenende

Insgesamt meldete das Land Brandenburg am Wochenende für Potsdam-Mittelmark 14 Neuinfektionen – 13 am Samstag, eine am Sonntag. Demnach haben sich seit Pandemie-Beginn insgesamt 8062 Mittelmärker mit dem Corona-Virus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle bleibt weiter unverändert.

Von Luise Fröhlich