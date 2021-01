Potsdam-Mittelmark

Mit dem heutigen Tag ist die 15-Kilometer-Regel in Potsdam-Mittelmark vorerst aufgehoben. Das bestätigte das Gesundheitsministerium auf MAZ-Nachfrage mit Blick auf die unter 200 gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert liegt am Dienstag bei 187,0. Seit 8. Januar war der Bewegungsradius zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab der Kreisgrenze eingeschränkt. Nur in Ausnahmefällen durften sich die Mittelmärker weiter als 15 Kilometer von der Grenze entfernen. Sollte die Inzidenz wieder über 200 steigen, greift die sogenannte Corona-Leine wieder.

Kreis prüft die Umsetzung

In der Kreisverwaltung herrscht noch Unklarheit über die Aufhebung der Regel, die in der Eindämmungsverordnung des Landes festgeschrieben ist. Bisher war man beim Landkreis der Annahme, die Inzidenz müsste für fünf Tage unter 200 bleiben. Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert zufolge prüft die Verwaltung jetzt die Umsetzung. Entscheidend ist laut Ministeriumssprecher Gabriel Hesse, dass die 15-Kilometer-Regel mindestens fünf Tage galt. Irrelevant ist, ob die Inzidenz in diesen ersten fünf Tagen unter 200 rutscht. Wenn sie die Schwelle nach diesen fünf Tagen allerdings wieder unterschreitet, ist die Regel aufgehoben.

Spielraum habe der Landkreis bei dieser Regel laut Verordnung nicht. Das heißt, er könne nicht einfach weitere Tage abwarten, um zu sehen, ob die Inzidenz auch auf längere Sicht unter 200 bleibt, so Gabriel Hesse. Anders verhielte es sich zum Beispiel bei Schließung von Kindergärten. In diesem Fall könnte der Kreis auch „strenger“ sein als es das Land mit dem Überschreiten des Inzidenzwertes 300 vorgibt.

Beliebte Ausflugsziele meiden

In Potsdam gilt der 15-Kilometer-Radius schon seit sechs Tagen nicht mehr, nachdem die Inzidenz deutlich gesunken war. Was aber trotz allem bleibt, sei der dringende Appell, touristische Ausflüge zu unterlassen, die Kontakte auf ein Minimum herunterzufahren und den Abstand zu anderen einzuhalten. „Vor allem gilt es beliebte Ausflugsziele, auch wenn sie im näheren Umfeld liegen, zu meiden“, sagt der Ministeriumssprecher.

Von Luise Fröhlich