Potsdam-Mittelmark

Wegen anhaltend hoher Inzidenzen treten im Landkreis Potsdam-Mittelmark ab dem 6. November verschärfte Regeln zur Testpflicht von Pflegekräften in Kraft. Eine entsprechende Verfügung machte der Landkreis am 5. November auf seiner Internetseite bekannt. Demnach müssen sich Beschäftigte von Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie von Pflegeheimen und diesen gleichgestellten Wohnformen an jedem Tag, an dem sie zum Dienst eingeteilt sind, einem Corona-Test unterziehen.

Testpflicht für nicht geimpfte Pflegekräfte

Grund für die Verschärfung der Regeln ist eine Sieben-Tage-Inzidenz, die an den vergangenen drei Tage über 100 lag. Der Landkreis unterscheidet in seiner Bekanntmachung nicht explizit zwischen geimpften und nicht geimpften Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen, verweist aber auf die Regelungen in der dritten SARS-CoV-Umgangsverordnung des Landes Brandenburg. In einer Mitteilung des Landes heißt es dazu, dass sich „nicht geimpfte und nicht genesene Beschäftigte an jedem Tag, an dem sie zum Dienst eingeteilt sind“, zu testen haben. Zudem gilt unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz die tägliche Testpflicht für alle nicht immunisierten Beschäftigten in Einrichtungen, in denen aktuell ein aktives Corona-Infektionsgeschehen vorliegt.

Reaktion auf Corona-Ausbruch in Heim

Das Land Brandenburg hatte Anfang November die Regeln verschärft und damit auf einen folgenschweren Corona-Ausbruch mit mehreren Toten in einem Pflegeheim im Landkreis Barnim reagiert.

Lesen Sie auch:

Die Testpflicht könnte demnächst auch auf geimpfte und genesene Pflegekräfte ausgeweitet werden. Eine entsprechende Reform, die ermöglicht, auch von bereits Genesenen und Geimpften regelmäßige Tests abzufordern, ist auf Bundesebene verabredet.

Von Jens Steglich