Die Inzidenz des Landkreises Potsdam-Mittelmark hatte bereits am Mittwoch an der 100er-Marke gekratzt, gestern wurde diese nun mit 122,36 deutlich geknackt. Bei den 82 neuen Fällen, die zu der Steigerung geführt hatten, habe es sich auch tatsächlich um Neuinfektionen gehandelt und nicht um Nachmeldungen, so Andrea Metzler, Kreissprecherin.

13 der Neuinfektionen wurden in Wusterwitz, elf in Groß Kreutz gemeldet. Einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona gab es in Michendorf. In einer Wohneinrichtung der Evangelischen Jugendhilfe Geltow mussten neun Bewohner und drei Erzieher nach einem Corona-Fall in Quarantäne.

Metzler geht davon aus, dass die Inzidenz auch in den nächsten Tagen nicht mehr unter 100 fallen wird. Immerhin lagen gestern in Brandenburg alle Kreise und kreisfreien Städte außer der Landeshauptstadt Potsdam (88,72) über der wichtigen Marke. Doch das hätte Folgen: Die Läden, die erst diese Woche am Montag wieder öffnen durften, müssten schon wieder schließen.

Doch wie ist das Prozedere? Sollte die Inzidenz also nun in Potsdam-Mittelmark auch am Samstag über 100 liegen, wird der Kreis am Sonntag dies bekanntgeben. „Das ist alles schon vorbereitet“, so Metzler. Die Benachrichtigung erfolgt dabei über die Kreis-Homepage, Bürgermeister und Amtsdirektoren werden direkt informiert. Ab Montag würden dann die verschärften Corona-Regeln gelten. So müssten dann Gedenkstätten, Museen, Ausstellungshäuser, Galerien, Planetarien, Archive und öffentliche Bibliotheken für den Publikumsverkehr geschlossen werden, im Einzelhandel dürften wieder nur Läden des öffentlichen Bedarfs, Baumschulen, Floristikgeschäfte, Buchhandlungen, Bau- und Gartenmärkte öffnen.

Auch Anbieter körpernaher Dienstleistungen wie Friseursalons dürften unter Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsregeln weiter Kunden bedienen. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum wäre dann nur mit Angehörigen des eigenen Haushalts und einer weiteren Person gestattet, gleiches würde auch für Feiern und andere Zusammenkünfte gelten. Individualsport wäre auf Sportanlagen unter freiem Himmel nur allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts erlaubt.

Diese Regelungen gelten theoretisch für mindestens 14 Tage, wobei die Tage zehn bis zwölf ausschlaggebend sind: Läge die Inzidenz hier unter 100, würden die verschärften Maßnahmen wieder aufgehoben werden. Doch ob das wirklich so käme, kann heute noch niemand sagen, da noch unklar ist, ob – und wenn, wann und mit welchen genauen Regelungen – die Bundes-Notbremse in Kraft tritt. „Wir kennen die Bundesverordnung noch nicht“, gibt Metzler zu bedenken. „Und ich glaube auch nicht, dass sie dann sofort in Kraft treten würde. Bis dahin müssen wir uns an die gültige Landesverordnung halten.“

