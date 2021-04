Potsdam-Mittelmark

Der Landkreis reagiert auf die sinkenden Inzidenzwerte in Potsdam-Mittelmark. Wie Kreissprecherin Andrea Metzler am Mittwochabend mitteilte, werden die verschärften Corona-Regeln, die wegen der Überschreitung der kritischen Marke von 100 am 27. März in Kraft traten, mit Wirkung zum 11. April wieder aufgehoben. Grund: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Potsdam-Mittelmark seit dem 5. April den dritten Tag in Folge unter 100. Am Mittwoch wurde der Wert mit 66,5 angegeben (Vortag 78,96).

Leichte Lockerungen gelten ab dem 11. April, null Uhr

Ab dem 11. April, Null Uhr, ist die 14-tägige Frist für die verschärften Einschränkungen daher beendet. Ab dann gilt zum Beispiel wieder die Regel, dass man sich im öffentlichen Raum mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und mit Personen eines weiteren Haushalts treffen darf, insgesamt jedoch mit höchstens fünf Personen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Vorher durften sich ab dem 27. März Angehörige des eigenen Haushalts nur mit einer weiteren haushaltsfremden Person treffen.

Geschäfte dürfen mit Hygiene-Konzept wieder öffnen

Geschäfte des Einzelhandels, die am 27. März schließen mussten, können auf Grundlage eines Hygienekonzepts wieder öffnen. Die genauen Maßgaben dafür sind in der 7. Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg unter Paragraf 8 aufgeführt. Unter Einhaltung strenger Hygieneregeln gilt die Öffnungsoption unter anderem auch für öffentliche Bibliotheken, für Museen, Galerien, Gedenkstätten und Tierparks. Leichte Lockerungen gibt es auch für den Individualsport. So ist eine „kontaktfreie Sportausübung auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel mit bis zu zehn Personen in dokumentierten Gruppen“ wieder erlaubt.

Die übrigen Regeln der 7. Eindämmungsverordnung gelten weiter

Die übrigen Regeln der 7. Eindämmungsverordnung des Landes gelten unverändert weiter. Der Landkreis weist vorsorglich darauf hin, dass die strengeren Einschränkungen des Paragrafen 26, Absatz 2 der 7. Eindämmungsverordnung automatisch erneut in Kraft treten, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen der Inzidenzwert von 100 wieder überschritten wird.

Landkreis meldete am Mittwoch nur sechs Neuinfektionen

Der Landkreis meldete am Mittwoch nur sechs Neuinfektionen. Kreissprecherin Andrea Metzler sieht einen Aspekt, der sinkende Fallzahlen erklären könnte, darin: „Es sind Schulferien und somit ist die Ansteckungsgefahr in den Schulen gleich null.“ Das könnte auch dazu beigetragen haben, dass sich die Zahl der Menschen, die sich in Quarantäne befinden, in einer Woche fast halbiert hat – von 795 am 31. März auf 414 am 7. April.

Verdachtsfall in der Kita Mäuseburg in Stahnsdorf

Allerdings ist ein weiterer Corona-Toter zu beklagen. Er stammt aus dem Amt Beetzsee. Damit steigt die Zahl der Mittelmärker, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, auf 186. Dem Gesundheitsamt sind 196 aktuell Infizierte bekannt. Einen Verdachtsfall meldete der Kreis aus der Kita Mäuseburg in Stahnsdorf. Der Schnelltest bei einer Erzieherin war positiv. Das Ergebnis des PCR-Tests steht noch aus. Für zehn Kinder und eine Erzieherin wurde unter Vorbehalt Quarantäne angeordnet. Ist der PCR-Test positiv, müssen sie bis 19. April in häuslicher Isolation bleiben.

